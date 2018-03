“Sono come il PD, i soldi per le Olimpiadi si trovano, mentre quelli per l’emergenza casa no”. Margherita è una delle attiviste dello sportello “PrendoCasa” del quartiere popolare Borgo San Paolo a Torino. Oggi insieme ad un centinaio di cittadini dei comitati No Tav e per il diritto alla casa ha protestato di fronte al municipio di Torino contro la manifestazione d’interesse della città verso le Olimpiadi del 2026. “Non esistono Olimpiadi Low Cost – racconta Maurizio Pagliassotti, autore del libro “Sistema Torino” – basta pensare che gli impianti costruiti per il 2006 sono stati svenduti a privati e in caso di una nuova Olimpiade dovranno essere affittati nuovamente”.