A Cologno Monzese i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in un’azienda che si occupa di stoccaggio di carta: sul posto numerose squadre dei per domare fiamme. A scopo precauzionale due palazzine abitate da una dozzina di nuclei famigliari, stamani, sono state evacuate temporaneamente. Ma secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco l’incendio è stato circoscritto e non si teme che possa coinvolgere i due stabili, adiacenti all’area industriale. Sul posto sono intervenuti anche il 118, a scopo preventivo, e il Nucleo Nbcr del Comando provinciale dei Vdf di Milano, per una prima analisi dei fumi e per scongiurare problemi di tossicità