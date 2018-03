“Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione imprescindibile per formare un governo. Di Maio è il candidato presidente del Consiglio della forza politica più votata”. Quindi è e sarà il vostro unico candidato premier? “Ovviamente sì”