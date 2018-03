“Il Pd pare non voglia sostenere il Movimento 5 stelle. Ma prima delle elezioni erano state le stesse componenti del Pd a invitare a votarli per evitare di lasciare il paese alla destra. Che è esattamente il rischio che stiamo correndo ora”. Inizia così quello l'”appello al Pd” di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che sulla propria pagina Facebook ha caricato un video in cui si rivolge direttamente ai dem. “Avete fatto un governo con Angelino Alfano, con Denis Verdini e il patto con Berlusconi. Nella coalizione avete Casini. E adesso fate storie per il Movimento 5 stelle. Forse è arrivato momento di mettere orgoglio da parte e ricordarvi in che condizioni si trova in questo Paese”