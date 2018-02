Le previsioni sono state rispettate: questa mattina Roma si è svegliata imbiancata da una fitta nevicata, come accaduto nel febbraio 2012. Rispettate anche le previsioni sui disagi alla mobilità: l’Atac, la municipalizzata dei trasporti, ha sospeso diverse linee di autobus e la situazione non è migliorata neanche dopo che la neve, posatasi incessantemente dalle 2 della notte alle 9 del mattino, ha smesso di cadere.

“Il persistere delle condizioni meteo avverse – si legge nell’ultimo comunicato dell’azienda – specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie che al momento vede impegnate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche”. “Il servizio della metropolitana è attivo – prosegue la nota – si sono registrate alcune limitazioni sulla rete tramviaria a causa della caduta di rami”, mentre sul fronte ferroviario regionale è “attivo il servizio sulla Termini Centocelle, la Roma Lido e il tratto urbano della Roma Viterbo”. Sulla tratta extraurbana, invece, il servizio è sospeso per abbondante nevicata“.

Circolazione stradale rallentata anche per i molti rami degli alberi caduti sotto il peso della neve. In particolare in via Giovanni Conti, in zona Montesacro, in via dei Gracchi a Prati e in via Tullio Levi Civita a San Paolo. Molti i rami caduti sotto il peso della neve anche su via Cristoforo Colombo in direzione del centro. I carabinieri hanno prestato assistenza anche a un automobilista rimasto bloccato sulla Cassia. Sono 65 gli interventi effettuati nella notte dai pompieri a Roma e Provincia. In azione all’alba anche mezzi spargisale sulla Diramazione Roma Sud. Il ministro dei Beni culturali ha deciso la chiusura del Colosseo e l’area archeologica del Foro Romano e del Palatino.

Già ieri sera, la sindaca Virginia Raggi – che si trova in Messico per un convegno sui cambiamenti climatici – aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche parchi, ville e cimiteri. Da domenica sera le stazioni metro e ferroviarie e strutture aggiuntive sul territorio sono aperte per offrire rifugio ai senza dimora, con l’attivazione di circa 400 posti in più rispetto al Piano Freddo avviato il 1 dicembre.

“Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario”, scriveva di buon mattino su Facebook l’assessore all’Ambiente di Roma Pinuccia Montanari. Il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato il Comitato operativo, al termine del quale il Dipartimento ha chiesto l’intervento dell’esercito per togliere la neve dalle strade. Al termine del Comitato è anche stato deciso di attivare il volontariato della Regione per assistere i viaggiatori bloccati in alcune stazioni della Capitale. Il Campidoglio, scrive l’Ansa, ha deciso di aprire i varchi delle zone a traffico limitato, varchi che dunque non saranno attivi.

Anche la circolazione ferroviaria al momento risulta “fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma”. Come fanno sapere le Ferrovie dello Stato, si registrano ritardi medi di 120 minuti. I treni ad alta velocità provenienti da Nord e in proseguimento su Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Al momento sono sospesi i collegamenti no stop del Leonardo Express tra Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino.

La società Aeroporti di Roma ha attivato dalla notte il piano antineve, con uomini e mezzi a lavoro per sgombrare piste, piazzali e vie di rullaggio, sotto il coordinamento dello Snow Committee (composto da Enac, Enav, ADR e rappresentanti delle compagnie aeree). Si sono verificati alcuni ritardi per i voli in partenza e in arrivo a Fiumicino e Ciampino, con una previsione di progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Enac rende noto che a Roma Ciampino la compagnia aerea Ryanair ha deciso autonomamente di cancellare comunque i voli su questo scalo.