Silvio è tornato. E tanti si sono dimenticati chi è. Il 24 febbraio esce nelle edicole e poi nelle librerie il nuovo libro di Marco Travaglio: B. come basta! (ed. Paperfirst, pp, 389, 14 euro), sottotitolo: “Fatti e misfatti, disastri e bugie, leggi vergogna e delitti (senza castighi) dell’ometto di Stato che vuole ricomprarsi l’Italia per la quarta volta”. Un libro per rinfrescare la memoria ed evitare di ricascarci

Qui anticipiamo alcuni stralci dal capitolo “Quando c’era Lui”