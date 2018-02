“Non ci può essere silenzio in campagna elettorale; vedo troppo silenzio su questi temi. Le mafie sono in grado di condizionare il voto”. A rilanciare il pericolo mafie è stato il ministro dell’Interno, Marco Minniti, durante la presentazione della relazione conclusiva della commissione Antimafia. “Dire che le mafie sono una minaccia alla democrazia non sembri irrituale alla vigilia di una competizione elettorale, è cogente nel momento in cui c’è il rischio che le mafie possono condizionale il voto libero, e minacciare la cosa più importante in una democrazia”, ha continuato. E ancora: “Comprendiamo che le mafie possano condizionare il voto libero degli italiani. Per questo che su questi temi non ci può essere silenzio”.