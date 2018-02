Non è passata inosservata la presenza di alcuni militanti di Lealtà Azione, associazione vicina agli Hammerskin milanesi, ai banchetti elettorali dei candidati della Lega. E in occasione della sua terza presenza nei mercati cittadini, Massimiliano Bastoni, candidato alla Regione Lombardia, ha confermato di averne l’appoggio. “Sono dei ragazzi da valorizzare” ha spiegato, aggiungendo di non aver mai visto i loro saluti romani al Campo X del Cimitero Maggiore. Una simpatia condivisa con Mario Borghezio, che l’ha raggiunto a sorpresa e che ha commentato: “Di loro mi piace tutto: movimenti come Lealtà Azione combattono problemi come la presenza di clandestini. Non nascondono il loro pensiero, come ha fatto Fontana”