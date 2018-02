Filippo Caracciolo, titolare della delega all'Ambiente della giunta di Michele Emiliano coinvolto in un'inchiesta su una gara dì'appalto da 5,8 milioni di euro per la costruzione di una scuola. I dem lo presentano alla Camera nel collegio uninominale. Il segretario regionale del partito: "Dimissioni? Valuti lui. Noi siamo garantisti"

È accusato di corruzione e turbativa d’asta in un’inchiesta su una gara dì’appalto da 5,8 milioni di euro. Nelle liste del Partito democratico per le elezioni politiche c’è un altro candidato indagato. Si chiama Filippo Caracciolo, è l’assessore regionale all’Ambiente e i dem lo presentano alla Camera nel collegio uninominale. L’inchiesta in cui è finito coinvolto è legata alla costruzione di una scuola media a Corato, in provincia di Bari.

L’indagine, nell’ambito della quale la guardia di finanza ha compiuto perquisizioni nell’ufficio e nell’abitazione di Caracciolo, è un filone dell’inchiesta sull’Arca Puglia che il 5 dicembre scorso ha portato, tra l’altro, all’arresto dell’imprenditore Massimo Manchisi, titolare dell’impresa che sarebbe stata favorita dall’intervento di Caracciolo. Secondo l’ipotesi d’accusa Caracciolo avrebbe indotto il presidente della commissione aggiudicatrice della gara, Donato Lamacchia, a favorire l’impresa di Manchisi, ottenendo da quest’ultimo la promessa di appoggio per le prossime elezioni.

L’indagine, coordinata dai pm Savina Toscani e Lino Giorgio Bruno, ha documentato diversi incontri tra l’ex direttore di Arca Puglia, Sabino Lupelli, l’imprenditore Manchisi, e – in almeno cinque occasioni – l’assessore regionale Caracciolo. Il 23 marzo del 2017, come racconta l’edizione locale di Repubblica, Lupelli e Manchisi parlano di un incontro per il giorno successivo. “Domani sarai entusiasta dell’ incontro – dice Lupelli – tu non… buonissima, non buona… per esempio lui è uno che è referente di Emiliano sulla Bat . “Domani ti garantisco che ti farò conoscere bene una persona, possiamo parlare tranquillamente e là… una fetta”. Il giorno dopo al ristorante si materializza Caracciolo. Nelle intercettazioni Lupelli cita anche Emiliano: “Il presidente della Regione mi ha chiesto la cortesia”, dice riferendosi al cambio di destinazione di un complesso edilizio. “Ho immediatamente informato il presidente Michele Emiliano di quello che è successo”, ha detto Caracciolo a Repubblica Bari. Per il momento – visto anche che la contestazione non fa riferimento al ruolo da assessore – il governatore non è intervenuto

Per i vertici pugliesi del Pd, però, l’indagine su Caracciolo non è un problema. “Noi continuiamo a essere garantisti” e “siamo fiduciosi che la magistratura faccia il suo corso e che possa accertare l’estraneità di Caracciolo”, dice Marco Lacarra, segretario pugliese del Pd. Rispetto alla opportunità che Caracciolo debba dimettersi dal suo incarico di assessore e dal ruolo di candidato in Parlamento, Lacarra ritiene che debba essere lo stesso Caracciolo a valutare: “Non credo – dice – debba essere coartato in decisioni che competono alla sua persona”.