Paura a Macerata nelle vie del centro per una serie di colpi di arma da fuoco partiti da un’auto in corsa di colore scuro con a bordo due persone che sta girando per la città. Quattro feriti segnalati, fra loro due persone di colore. Il sindaco alla cittadinanza attraverso i social: “Rimanete in casa”. Fermato il servizio di trasporto pubblico, gli studenti restino a scuola. La polizia sollecita a rimanere al riparo, evitando luoghi all’aperto.