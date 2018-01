“Esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione alle famiglie delle vittime e dei feriti del terribile incidente ferroviario avvenuto questa mattina. Sono in contatto costante con i vertici delle Ferrovie dello Stato, di Ferrovie Nord, Trenord e Areu che stanno accertando le cause dell’incidente”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a proposito dell’incidente ferroviario di questa mattina, prima di partire per Pioltello. Il presidente della Regione è arrivato poco fa sul sul posto del deragliamento, dove però ha preferito non parlare con i cronisti. Nel frattempo sono cominciate le operazioni della polizia per portare fuori dal convoglio i bagagli dei passeggeri