“Divertente siparietto stamattina in piazza Montecitorio: alle ore 11.30 Gianfranco Rotondi doveva presentare i candidati della sua “Rivoluzione Cristiana”, ma un sit-in di sindaci di Lazio e Abruzzo, infuriati per i rincari dei pedaggi della A24, lo ha bruscamente interrotto. “Ancora giriamo con certi personaggi” – hanno gridato al microfono. Poi, l’ex ministro è stato chiamato dai primi cittadini ad intervenire al megafono: “Io sempre dalla parte di chi sta in piazza”. Ma i manifestanti non si sono convinti: “Non è che nelle concessioni c’entra qualcosa pure lei?”. E la chiosa: “Certe scelte opera dei suoi amici di sinistra”.