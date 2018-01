“Riteniamo che il Parlamento Europeo debba avere un forte ruolo nella ricerca della verità e sono contenta che i deputati di Cambridge si uniscano in questa battaglia. Venerdì saremo a Cambridge e ai vertici dell’Università chiederemo di fare chiarezza. Ci attendiamo anche una iniziativa da parte loro (degli egiziani, ndr) e sappiamo che è forte l’attività dell’ambasciata presso l’Egitto”. Così l’eurodeputata Isabella De Monte del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D) che ha organizzato, insieme ai colleghi italiani e inglesi, una iniziativa di commemorazione di Giulio Regeni presso il Parlamento Europeo, a due anni dalla scomparsa, tortura e uccisione del ricercatore friulano al Cairo. “Hanno accettato questo incontro e non hanno posto resistenza. Da parte loro c’è un atteggiamento di difesa e questo è comprensibile, ma i parlamentari europei hanno un ruolo per poter insistere”.