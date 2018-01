Un migrante è morto folgorato sul tetto di un treno mentre da Ventimiglia cercava di superare il confine e arrivare così in Francia. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato semi carbonizzato quando un treno francese della compagnia Sncf è arrivato in stazione a Mentone, in Francia, dopo aver fatto sosta anche a Ventimiglia.

È probabile che la vittima sia salita sul treno in Italia con l’intento di arrivare in Francia e che per evitare di essere sbalzato durante il viaggio si sia aggrappato al pantografo, lo strumento che trasmette energia elettrica al treno, rimanendo folgorato. La scoperta è stata fatta domenica mattina e il corpo dell’uomo non è ancora stato identificato.

Dall’inizio del 2017 ad oggi questo è il quinto caso di migranti che muoiono folgorati nel tentativo di superare il confine francese a Ventimiglia. Il primo caso si è registrato il 17 febbraio, il cadavere venne scoperto a Cannes. Il secondo e il terzo decesso avvennero a maggio, il quarto il 27 agosto. Il 15 maggio, invece, un migrante folgorato si salvò.