Al tanto discusso tema dei sacchetti biodegradabili Forza Italia vuole tentare di trovare una soluzione con la sponda di “Fare Ambiente“: il partito di Berlusconi chiede al governo di stralciare l’obbligo, e di virare sulla carta, materiale riciclabile. “Sono stato al supermercato e ho prezzato dieci banane una ad una”, racconta Renato Brunetta in conferenza stampa. Convinto di aver aggirato l’insidia del sacchetto bio, quasi non ci crede quando i giornalisti presenti gli fanno notare che ha pagato lo stesso. Anzi, a dirla tutta, con 10 etichette del prezzo di sacchetti è probabile che ne abbia pagati 10. “Mi hanno fregato lo stesso? Almeno mi sono divertito”, ribatte l’inaffondabile Brunetta, che rilancia: “Far pagare i sacchetti bio è una violenza“. Gli fa eco il collega di partito Paolo Russo: “Biodegradabili un corno, le buste attuali lo sono sì e no per il 40%. Il governo ha fatto troppi pasticci: recepiamo direttiva Ue e rilanciamo sacchetti di carta riciclata e riciclabile”