“Puntiamo ad arrivare al 40%, comunque non lasceremo il Movimento nell’angolo, lasciando altrimenti l’Italia nel caos. Faremo un appello agli altri partiti di convergere sul nostro programma, per abbassare le tasse, sostenere le famiglie e per una banca pubblica degli investimenti. La nostra squadra di governo sarà presentata prima delle elezioni. Sosteremo le migliori forze anche nei collegi uninominali, siamo l’ultimo bastione contro l’astensionismo”. Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio, visitando il Mercatino di natale di Bolzano