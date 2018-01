I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania a metà mattinata devono ancora far fronte a circa 180 interventi in tutta la provincia. A dar loro man forte sono arrivate squadre da Caltanissetta, Messina, Palermo ed Enna. Tra le località più colpite dai danni causati dal forte vento – per lo più alberi divelti o pericolanti e tetti divelti – Trecastagni, Zafferana Etnea e Santa Venerina.