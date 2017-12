E' accaduto nei pressi dell'istituto tecnico "Emilio Sereni" di via Prenestina. La vettura guidata dal 18enne è risultata sprovvista di assicurazione e di una cilindrata troppo grossa per un neo patentato. Organizzata una commemorazione l’8 gennaio

Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti al cancello della sua scuola. Al volante c’era un compagno, un 18enne che frequenta lo stesso istituto agrario. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della polizia locale con l’accusa di omicidio stradale: dagli accertamenti è emerso che era positivo al test sull’uso di droga. In particolare, poco al di sopra del limite per gli oppiacei. Non solo, la vettura guidata dal giovane è risultata sprovvista di assicurazione e di una cilindrata troppo grossa per essere guidata da un neo patentato.

L’incidente è avvenuto venerdì mattina in via Prenestina, all’altezza del civico 1395, nella strada di accesso al cancello dell’istituto tecnico agrario Emilio Sereni. I ragazzi erano appena usciti da scuola, nel loro ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze di Natale. L’impatto è stato molto forte e all’arrivo dell’ambulanza, il 15enne era già in arresto cardiocircolatorio. Inutile la corsa al policlinico Tor Vergata: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi: è ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

Sgomento tra docenti e amici. La preside Patrizia Marina ha organizzato una commemorazione l’8 gennaio nel piazzale interno dell’istituto. “Ci lasciamo turbati e affranti alla vigilia di queste festività natalizie, ma al rientro è nostro desiderio incontrarci per un momento di riflessione e condivisione nel quale riscoprire la forza e la coesione della nostra comunità”, ha scritto la docente in una comunicazione pubblicata sul sito della scuola. In lutto anche il calcio romano. Federico giocava negli Allievi fascia B dell’Atletico Torrenova. La società ha sospeso tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni.