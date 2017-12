“Avevo ragione a dire che sarebbe stato complicato sostituire Spalletti, ma non ho detto che era impossibile. Lo dimostra il nostro cammino, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e mi sembra che i primi sei mesi di Di Francesco siano i migliori primi sei mesi in assoluto, nemmeno Spalletti al suo ritorno aveva fatto così bene”. Lo ha dichiarato Daniele De Rossi alla vigilia dell’impegno della Roma in Champions League col Qarabag. Il capitano ha poi aggiunto: “Spalletti qualche casino a Roma lo ha fatto l’anno scorso, lo sapete c’era un clima particolare con Francesco (Totti, ndr) e ne abbiamo risentito un po’ tutti, ma quando ho detto quelle cose ci tenevo a puntualizzare la bontà del suo lavoro. Lo scudetto? Se non lo ritenessi possibile sarei già andato via o avrei smesso”