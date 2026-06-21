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Ultimo aggiornamento: 12:45

Usa-Iran, al via i colloqui in Svizzera. Teheran: “Nessun accordo possibile senza la pace in Libano “. Hormuz resta chiuso

di Redazione Esteri
Iniziano ufficialmente i negoziati. Pezeshkian: "Non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio". Ancora raid di Tel Aviv: 7 morti
Usa-Iran, al via i colloqui in Svizzera. Teheran: “Nessun accordo possibile senza la pace in Libano “. Hormuz resta chiuso
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Iran: “Niente accordo con Usa senza la fine della guerra in Libano”

L’Iran ha avvertito che non avrebbe avviato colloqui su un più ampio accordo con gli Stati Uniti senza la fine della guerra in Libano. “Senza l’attuazione di queste disposizioni, in particolare il paragrafo 1 (cessazione della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano), l’ingresso nella fase negoziale per l’accordo finale non è possibile“, ha scritto sui social il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, riferendosi a una clausola nell’accordo-quadro firmato settimana scorsa da Teheran e Washington.

Momenti chiave

  • Svizzera, iniziati i colloqui tra Usa e Pakistan
  • Iran: "Niente accordo con Usa senza la fine della guerra in Libano"
  • Pezeshkian: "Iran non rinuncerà al diritto di arricchire l'uranio"
  • Media iraniani: "Stretto di Hormuz resta chiuso"
  • Media: "Il Libano sarà il tema centrale dei colloqui"
  • Sondaggi, per il 92% degli Israeliani l'Iran ha vinto la guerra
  • Svizzera, delegazioni e mediatori a Burgenstock: a breve i colloqui
  • Il premier pakistano Sharif in Svizzera per i colloqui Usa-Iran
  • Ministro israeliano Smotrich: "Resteremo per anni in Libano"
  • Media libanesei: "Sette persone uccise dagli attacchi israeliani"
  • Media: "Aggiunta una sessione sul Libano al programma dei colloqui"
  • Il vicepresidente Usa Vance arrivato in Svizzera per i colloqui
    • 12:38

      Svizzera, iniziati i colloqui tra Usa e Pakistan

      La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha avviato il suo incontro con quella pakistana, guidata dal premier Shehbaz Sharif, che agisce da mediatore nei colloqui tra Usa e Iran in Svizzera. Lo riporta il pool della Casa Bianca, come rilanciato dal New York Times. Vance avrebbe ignorato la domanda di un giornalista che gli ha chiesto se avesse un messaggio per il premier israeliano Benjamin Netanyahu riguardo le operazioni militari in Libano, che si profilano come un ostacolo immediato ai negoziati con l’Iran, per cui il conflitto tra Israele e Hezbollah è in cima all’agenda dei lavori.

    • 12:35

      Iran: “Niente accordo con Usa senza la fine della guerra in Libano”

      L’Iran ha avvertito che non avrebbe avviato colloqui su un più ampio accordo con gli Stati Uniti senza la fine della guerra in Libano. “Senza l’attuazione di queste disposizioni, in particolare il paragrafo 1 (cessazione della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano), l’ingresso nella fase negoziale per l’accordo finale non è possibile“, ha scritto sui social il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, riferendosi a una clausola nell’accordo-quadro firmato settimana scorsa da Teheran e Washington.

    • 12:00

      Pezeshkian: “Iran non rinuncerà al diritto di arricchire l’uranio”

      L’Iran “non farà mai un passo indietro” dal suo diritto ad arricchire l’uranio, e gli Stati Uniti “alla fine dovranno accettarlo“. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una conferenza a Teheran, secondo quanto riportato dai media statali iraniani, mentre prendono il via i colloqui in Svizzera tra le delegazioni di Washington e Teheran.

       “Ciò che gli Stati Uniti chiedono è che l’Iran non costruisca una bomba atomica. Non è una novità, e possiamo anche affermare per iscritto che non abbiamo alcuna intenzione di costruire una bomba”, ha dichiarato il presidente, secondo quanto riportato dal suo sito web.  “Non abbiamo paura della guerra, ma non è nell’interesse di nessuno“, ha sottolineato il presidente, aggiungendo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu “sarà il primo a essere insoddisfatto dei negoziati” in Svizzera

    • 11:12

      Media iraniani: “Stretto di Hormuz resta chiuso”

      Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso: lo riferisce l’agenzia iraniana Fars citando una fonte militare, secondo cui la Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane non ha autorizzato il transito di alcuna nave.

    • 11:01

      Media: “Il Libano sarà il tema centrale dei colloqui”

      Gli Stati Uniti non sono stati in grado di garantire un cessate il fuoco in Libano e questo sarà il tema centrale nell’incontro in Svizzera: lo riporta l’agenzia Irna citando il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei, secondo cui saranno discussi anche altri temi, come le deroghe per la vendita del petrolio iraniano e lo sblocco degli asset iraniani congelati.

    • 10:58

      Sondaggi, per il 92% degli Israeliani l’Iran ha vinto la guerra

       Il 92,1% degli israeliani ritiene che l’Iran sia uscito vittorioso dalla guerra con il duo Israele-Stati Uniti. Quesi i risultati di un sondaggio condotto dall’Istituto Agam in collaborazione con l’Università Ebraica e rilanciato dal Times of Israel.

      L’82,9% degli intervistati ritiene che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele e l’86% ha un’opinione negativa dell’esito. Inoltre, il 72,5% non crede al premier Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha ottenuto guadagni significativi e rimosso una minaccia esistenziale, con l’87,8% degli israeliani che ritiene che il Paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o li abbia realizzati solo in parte.

      Per quanto riguarda la performance di Netanyahu stesso, il 56,4% afferma che la gestione della campagna da parte del premier è stata scadente o fallimentare. Il sondaggio rileva che il 48,2% degli israeliani sostiene una rinnovata e significativa azione militare contro Hezbollah, anche a rischio di uno scontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

    • 10:24

      Svizzera, delegazioni e mediatori a Burgenstock: a breve i colloqui

      La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, la delegazione iraniana con a capo il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente a Burgenstock, in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli Esteri svizzero in un comunicato nel quale precisa che “i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata”

    • 09:49

      Il premier pakistano Sharif in Svizzera per i colloqui Usa-Iran

      Il premier pakistano Shehbaz Sharif e il capo dell’esercito, Asim Munir, sono arrivati in Svizzera per prendere parte ai colloqui tra Stati Uniti e Iran. I due “parteciperanno ai colloqui di alto livello sull’attuazione del Memorandum d’Intesa di Islamabad”, come ha scritto sui social l’ufficio del premier, riferendosi all’accordo-quadro tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra

    • 09:47

      Ministro israeliano Smotrich: “Resteremo per anni in Libano”

      Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich promette che Israele rimarrà nella zona di sicurezza che controlla all’interno del Libano per gli anni a venire e non si ritirerà nemmeno di fronte a una richiesta esplicita in tal senso da parte degli Stati Uniti. In un’intervista al quotidiano degli ultra ortodossi ‘Makor Rishon‘ pubblicata nel fine settimana, Smotrich aggiunge che, a suo avviso, una richiesta del genere da parte degli Stati Uniti non arriverà, perché “capiscono quali sono le nostre linee rosse“.

      Alla domanda se l’esercito rimarrà in Libano per anni, il ministro di estrema destra risponde: “Sì, e lo dico in qualità di persona che sta attualmente conducendo negoziati sulla gestione del bilancio della difesa per il prossimo decennio”.