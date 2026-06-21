Iran: “Niente accordo con Usa senza la fine della guerra in Libano”

L’Iran ha avvertito che non avrebbe avviato colloqui su un più ampio accordo con gli Stati Uniti senza la fine della guerra in Libano. “Senza l’attuazione di queste disposizioni, in particolare il paragrafo 1 (cessazione della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano), l’ingresso nella fase negoziale per l’accordo finale non è possibile“, ha scritto sui social il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, riferendosi a una clausola nell’accordo-quadro firmato settimana scorsa da Teheran e Washington.