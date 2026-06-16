G7, al via il trilaterale Macron-Trump-Zelensky

Il presidente francese Emmanuel Macron, quello statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale prima dell’inizio della prima sessione di lavoro del G7 in corso a Evian e incentrata proprio sull’Ucraina. Lo riporta su X il ‘Kyiv Independent’ sottolineando che si tratta del “primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca”.