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Ultimo aggiornamento: 12:01

Iran-Usa, Teheran: “L’occupazione israeliana del Libano viola l’accordo”. G7 a Evian, in corso il trilaterale Macron-Trump-Zelensky

di Redazione Esteri
Il ministro degli Esteri Araghchi: "Qualsiasi attacco dell'Idf d’ora in poi non sarà accettato". L'Ucraina attacca una raffineria vicino Mosca, il presidente: "E' giusto, la guerra deve finire"
Iran-Usa, Teheran: “L’occupazione israeliana del Libano viola l’accordo”. G7 a Evian, in corso il trilaterale Macron-Trump-Zelensky
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G7, al via il trilaterale Macron-Trump-Zelensky

Il presidente francese Emmanuel Macron, quello statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale prima dell’inizio della prima sessione di lavoro del G7 in corso a Evian e incentrata proprio sull’Ucraina. Lo riporta su X il ‘Kyiv Independent’ sottolineando che si tratta del “primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca”.

Momenti chiave

  • Iran, Trump: "Ora inizia la seconda fase, i negoziati saranno più facili"
  • Trump: "La Russia deve fare un accordo"
  • Cremlino: "Zelensky vuole incontrare Putin? Venga a Mosca"
  • G7, al via il trilaterale Macron-Trump-Zelensky
  • Teheran: "Da venerdì tratteremo su Hormuz"
  • Mosca, Kiev colpisce una raffineria a 15 km dal Cremlino
  • G7, iniziato il vertice sull'Ucraina
  • Iran-Usa, Teheran: "L'occupazione israeliana del Libano viola l'accordo"
    • 12:01

      Iran, Trump: “Ora inizia la seconda fase, i negoziati saranno più facili”

      Donald Trump ha affermato che l’accordo annunciato con l’Iran “dovrebbe avere successo”. Parlando da Evian, in Francia, dove partecipa al vertice del G7, Trump ha affermato di aspettarsi che i negoziati per raggiungere la seconda fase dell’accordo “saranno in realtà più facili“.

    • 11:54

      Trump: “La Russia deve fare un accordo”

      “La Russia deve fare un accordo”: lo ha detto Donald Trump parlando dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Evian. “Farò tutto ciò che è in mio potere”, ha aggiunto.

    • 11:41

      Cremlino: “Zelensky vuole incontrare Putin? Venga a Mosca”

      Se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a parlare “in modo responsabile e serio” allora può venire ad incontrare Vladimir Putin a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alla nuova proposta del leader ucraino di un vertice con quello russo. “Abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti, in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al Presidente Trump”, aveva detto ieri Zelensky.

    • 11:36

      G7, al via il trilaterale Macron-Trump-Zelensky

      Il presidente francese Emmanuel Macron, quello statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale prima dell’inizio della prima sessione di lavoro del G7 in corso a Evian e incentrata proprio sull’Ucraina. Lo riporta su X il ‘Kyiv Independent’ sottolineando che si tratta del “primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca”.

    • 11:35

      G7, conclusa la sessione di lavoro dedicata all’Ucraina

      Si è da poco conclusa al G7 di Evian la sessione di lavoro dedicata all’Ucraina, alla quale ha preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

    • 10:38

      Teheran: “Da venerdì tratteremo su Hormuz”

      Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i prossimi negoziati tra Stati Uniti e Iran saranno suddivisi in due fasi, dopo la firma del memorandum d’intesa previsto per lunedì a Ginevra. Il primo incontro tratterà temi quali la situazione dello Stretto di Hormuz, il blocco navale statunitense e la ricostruzione delle infrastrutture iraniane dopo i bombardamenti israelo-americani, ha dichiarato Araghchi. Una fase successiva dei negoziati riguarderà le questioni del nucleare e l’allentamento delle sanzioni, che saranno risolte in un accordo finale, ha aggiunto citato da al-Jazeera.

    • 10:33

      Zelensky: “Attacco su Mosca giusta risposta, la guerra deve finire”

      “Questa volta, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell’Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell’Ucraina sono una componente importante di tale pressione”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi della scorsa notte che hanno colpito “una raffineria di petrolio a una distanza di 500 chilometri. “Questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire” ha aggiunto Zelensky.

    • 10:28

      Mosca, Kiev colpisce una raffineria a 15 km dal Cremlino

      Un attacco di droni ucraini ha colpito la raffineria di petrolio di Mosca (MNR), nella zona di Kapotny, a soli 15 chilometri dal Cremlino. È quanto riporta Rbc-Ucraina. Nell’impianto è scoppiato un incendio. La raffineria di Mosca è la più grande raffineria di petrolio della capitale della Russia. Fornisce circa il 35% del mercato dei carburanti della città: il 40% della benzina, il 50% del gasolio per la regione e carburante per gli aeroporti di Mosca.

    • 10:26

      G7, iniziato il vertice sull’Ucraina

      E’ terminato il bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky. I due, assieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono entrati nella sala dell’Hotel Royal di Evian riservata alla prima sessione di lavoro – incentrata su come ‘costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e l’Europà – raggiungendo così gli altri leader del G7. Ad accompagnare Trump anche il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Poco prima dell’avvio della riunione il cancelliere Friedrich Merz ha regalato al tycoon, che l’altro ieri ha compiuto 80 anni, una maglia della nazionale tedesca con il numero 47 (Trump è il 47/o presidente Usa).

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