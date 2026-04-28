Axios: “Sondaggi Gallup, per gli americani è la peggior situazione economica degli ultimi 25 anni”

Gli americani si sentono in una situazione finanziaria peggiore rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi 25 anni. Lo riporta Axios citando l’ultimo sondaggio Gallup.

A pesare ci sono anni di inflazione elevata e un recente aumento dei prezzi della benzina dovuto alla guerra con l’Iran che pongono – ricorda il media americano – una forte incognita in vista delle elezioni di Midterm.

Il 55% degli intervistati in un sondaggio condotto da Gallup tra il primo ed il 15 aprile ha dichiarato che la propria situazione finanziaria sta peggiorando: si tratta di un aumento rispetto al 53% dello scorso anno e al 47% del 2024. Il dato – si ricorda – è superiore a quello registrato in qualsiasi altro momento dal 2001, persino rispetto alle recessioni verificatesi durante la pandemia o in seguito alla crisi finanziaria.