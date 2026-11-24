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Ci si era lasciati con la pausa delle nazionali e un De Bruyne orientato a valutare un trasferimento in Olanda, al PSV. Ci si ritrova, a poche ore dalla partita contro il Manchester City, il ‘suo’ Manchester City, con i dubbi che vengono ancora alimentati. E da lui stesso. Il Napoli e il centrocampista (o attaccante? Se ne scriverà a breve) non sanno se il futuro sarà ancora insieme. Probabilmente no. Ma è ancora tutto da capire se la separazione avverrà a gennaio o a giugno, quando scadrà il suo contratto. “Non posso dire molto”, ha detto proprio ieri il giocatore, “ma ci sono delle cose che mi hanno dato molto fastidio”. Il riferimento va ai commenti ricevuti dalla sua famiglia in merito a un’intervista della moglie, che avrebbe in qualche modo criticato la mancanza di riservatezza di Napoli. “Ho visto foto di casa mia e nessuno ha letto bene quell’intervista”, ha proseguito De Bruyne. “Non permetto a nessuno di parlare della mia vita privata”.

Che ci sia una nemmeno troppo velata tensione è evidente. Ma poi il campo, teoricamente, dovrebbe cancellare tutto. “Sto giocando finora un’ottima stagione”, ha detto sempre De Bruyne, che Allegri è intenzionato a schierare questa sera sottopunta, dietro a Hojlund. “Il mio ruolo è sempre stato molto fluido, dinamico. Gioco in base alle mie sensazioni e finora sto facendo bene. Quindi poco importa la posizione. Nel Belgio gioco così da tanti anni, sono più abituato. Ma anche nel club le mie prestazioni sono buone”, ha concluso. È sempre lucido nelle sue analisi, cerca di essere obiettivo. Freddo. E quella freddezza non riesce proprio a sciogliersi con il calore che una piazza come Napoli è abituata a dare.

Il feeling, insomma, non è sbocciato. E il mercato è pronto a bussare. L’offerta degli olandesi è reale: 2 milioni di euro al Napoli e un lauto ingaggio al giocatore. Tutti stanno valutando il da farsi, perché l’investimento (per lo stipendio) è stato importante e De Laurentiis non vuole depauperare troppo la rosa o il bilancio. Ma la domanda è un’altra: De Bruyne è essenziale per Allegri? Al momento, la risposta è sì. Per quanto lo sia meno di un McTominay, che continua a essere determinante. Intanto, questa sera, contro il Manchester City il Napoli si gioca una grossa fetta della permanenza in Champions League per quest’anno. “In realtà no”, chiosa sempre De Bruyne. “È una questione aritmetica”. Ma vincere in casa degli inglesi darebbe un segnale non solo alle avversarie, ma al gruppo stesso, che ha bisogno di ritrovare un po’ della fiducia perduta. E magari anche di quell’amore che dopo gli entusiasmi iniziali con De Bruyne si è un po’ sopito. E non è detto che si riaccenderà mai.