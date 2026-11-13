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Ultimo aggiornamento: 15:26

De Bruyne-Napoli, addio a gennaio per il Psv? Lui non chiude: “Non posso dire altro”. Van Bommel lo spinge: “L’Olanda ti si addice”

di Valentino Della Casa
A settembre la moglie era stata chiara: "Non possiamo fare nulla a Napoli, restiamo chiusi in casa”. Ora il club olandese lo tenta: "Vedremo...", ha detto il belga
De Bruyne-Napoli, addio a gennaio per il Psv? Lui non chiude: “Non posso dire altro”. Van Bommel lo spinge: “L’Olanda ti si addice”
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Comunque la si metta, Kevin De Bruyne resta sempre al centro del Napoli. Solo, non come avrebbe voluto lui. O De Laurentiis. O Manna. O Allegri, che fuor di metafora De Bruyne, al centro di centrocampo, ha anche provato a metterlo ma facendolo pure arrabbiare. Si continua a parlare di De Bruyne, certo, ma l’avventura non va come avrebbe dovuto e tutto l’entusiasmo per il suo arrivo nell’estate 2025 si è a poco a poco spento. Tanto che, ora, si parla già di futuro legato a una parola chiave: ‘Addio’. Quello che per De Bruyne può materializzarsi anche molto presto. Magari già a gennaio.

La voce di mercato è confermata: piace al Psv Eindhoven. Un rumor che il giocatore non si è preoccupato di smentire e che il Ct della sua nazionale, Van Bommel, ha anzi cavalcato. “Deve decidere da solo”, ha dichiarato l’allenatore, “ma non vivrebbe lontano dal Belgio e in più il calcio olandese gli si addice”. E in effetti, l’obiettivo degli olandesi è proprio quello: portare in Eredivisie uno dei centrocampisti migliori dell’ultimo decennio per difendere il titolo che quest’anno sembra più complicato del recente passato da raggiungere. E poi ci sono le parole della moglie del giocatore, che molto candidamente aveva fatto capire come l’intenzione della famiglia fosse proprio quella di riavvicinarsi al Belgio. “Non possiamo fare nulla a Napoli, restiamo chiusi in casa”, perché la scarsa poca riservatezza, quella a cui si erano abituati durante il lungo periodo di Manchester, in una piazza come quella azzurra diventa molto difficile da preservare. Ed è quella passione per il calcio che, in realtà e con una prospettiva rovesciata, di Napoli è proprio il segno distintivo.

Tant’è. Polemiche su queste dichiarazioni, polemiche sulle prestazioni in campo e un “vedremo, non posso dire molto altro” proprio di De Bruyne, interrogato sulla possibilità di lasciare Napoli a gennaio. L’investimento sull’ingaggio è stato importante e di certo la società di De Laurentiis vuole rientrarci, soprattutto visto il mercato a zero che ha portato avanti la scorsa estate. E se ci sono dei matrimoni che non sono andati, nonostante le premesse, quello di De Bruyne sembra proprio uno degli esempi lampanti. Il futuro non è già scritto, per quanto possa sembrare intuibile. Ed è già questo un segnale.

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