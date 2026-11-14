Stop da sogno in allenamento, entusiasmo alle stelle e stadio sold out: Ronaldinho pronto all’esordio a Ravenna. Ma a 46 anni cosa c’entra in Serie C?

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Stop perfetto con la gamba in estensione, palla attaccata al piede come se avesse una calamita, poi tiro da metà campo a porta vuota: traversa. No, non stiamo guardando un video “Ronaldinho Goals and Skills” del 2006/07, ma la rifinitura di sabato, 14 novembre 2026, del Ravenna, club che partecipa al campionato di Serie C 2026/27. Il protagonista? Proprio Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano che nel primo decennio del 2000 ha incantato il mondo intero con le sue giocate. Poi il ritiro nel 2018 (con ultima partita ufficiale nel 2015) e ora il ritorno in campo, proprio con la maglia del Ravenna dell’amico Ignazio Cipriani, a 46 anni.

Sembrava una trovata esclusivamente pubblicitaria, invece è tutto vero: nel derby tra Ravenna e Forlì, previsto per domenica alle 17:30, Ronaldinho giocherà titolare. Più o meno 30 minuti, come ha spiegato l’allenatore ravennate Andrea Mandorlini. L’obiettivo? Segnare il gol numero 300 in carriera. Da una settimana c’è grande attesa per l’esordio in Serie C del Pallone d’oro 2005 e campione del mondo con il Brasile nel 2002: tv in aeroporto ad accoglierlo al suo arrivo, gente sui tetti a osservare la rifinitura, centinaia di persone a bordocampo nell’allenamento del sabato, capienza dello stadio “Bruno Benelli” aumentata di circa 1.800 posti, sold out e biglietti anche a 150 euro. Tutto per vedere mezz’ora di Ronaldinho. La partita è stata inoltre esclusa dagli abbonamenti stagionali, obbligando anche i tifosi già abbonati ad acquistare un ulteriore tagliando.

Tutto bello, bellissimo. Ronaldinho ha ispirato centinaia di migliaia di giovani bambini che sognavano di diventare calciatori. Ma una domanda sorge spontanea: cosa c’entra Ronaldinho con una partita di Serie C nel 2026? E soprattutto, quanto può essere utile alla squadra un calciatore che non disputa una partita ufficiale da oltre undici anni (l’ultima fu nel 2015 con il Fluminense), che non si è mai allenato in gruppo, se non appunto nella rifinitura pre gara? E ancora: il Ravenna, del resto, non è una squadra che ha bisogno soltanto di una passerella celebrativa. È secondo in classifica nel proprio girone, con 29 punti conquistati in 13 giornate (-6 dallo Spezia), e punta alla promozione in Serie B. Il match-show con Ronaldinho protagonista arriva alla quattordicesima giornata, quando ancora i punti in palio contano tantissimo, anche per il Forlì che con 15 punti è in piena zona play-out e in settimana ha visto recapitarsi le dimissioni dell’allenatore Nicola Campedelli per “motivi strettamente personali”.

L’operazione, ovviamente, va letta anche e soprattutto sotto il profilo commerciale. Ronaldinho è un personaggio capace di attirare l’attenzione internazionale, portare visibilità a una società che milita in Serie C e trasformare una normale partita di campionato in un evento mediatico. Il brasiliano, infatti, è anche entrato nel progetto societario del Ravenna, legando il proprio nome al club e al percorso ambizioso del presidente Ignazio Cipriani. Tra biglietti venduti a prezzi ben superiori alla media della categoria, merchandising, copertura televisiva e attenzione da parte dei media internazionali, il ritorno di Dinho rappresenta un’operazione di marketing dal potenziale enorme. E sotto questo aspetto, almeno per il momento, il risultato è già stato raggiunto.

Resta però da capire dove finisca lo spettacolo e dove inizi il calcio. Mandorlini avrà a disposizione un campione capace di inventare giocate che sembravano impossibili, ma che oggi ha 46 anni e arriva da oltre un decennio senza partite ufficiali. Anche trenta minuti possono essere tanti, soprattutto in una partita vera, con ritmi alti, contrasti e punti pesanti in palio. E allora gli interrogativi rimangono: Ronaldinho sarà davvero in grado di dare una mano al Ravenna? Il suo esordio è dettato da esigenze tecniche o prevalentemente dalla necessità di regalare al pubblico lo spettacolo promesso? Di certo rivedere Ronaldinho con un pallone tra i piedi è una bellissima immagine, ma tra uno stop da sogno “alla Dinho” in allenamento e una partita di Serie C c’è una differenza enorme.