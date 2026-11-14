Dopo l’euforia torniamo sulla terra: l’Italia è stata inferiore alla Francia. La gara contro il Belgio dirà molto – Il commento

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C’è una comprensibile, ma rischiosa euforia dopo il 3-1 dell’Italia nella sfida di Milano contro la Francia, un filino anche ipocrita. Quando al 60esimo Sebastiano Esposito ha calciato in curva il pallone del rigore e il match viaggiava sull’1-1, i commenti nella tribuna stampa del Meazza pendevano sul negativo. La Francia aveva dominato nella prima mezz’ora iniziale e il vantaggio di Olise, splendidamente rifornito da uno sciagurato passaggio di Donnarumma, era sembrato poca cosa rispetto alle occasioni mancate dalla truppa di Zidane, palo di Barcola compreso. L’1-1 di Pio Esposito era stato una luce nel buio, anche se il film dell’azione aveva annunciato che Cambiaghi – ispiratore dell’azione – e il centravanti interista avevano le chiavi in mano della riscossa azzurra. A inizio ripresa, di nuovo Francia all’assalto: una seconda fesseria di Donnarumma – per evitare un angolo stava per regalare il 2-1 agli avversari -, il palo di Cherki, il rigore fallito da Seba Esposito. Improvvisa, la svolta, complici e determinanti i cambi di Mancini, con gli inserimenti del duo Dimarco–Vergara e l’uscita della coppia di esterni, Cambiaghi (stremato, ma bravissimo) e Seba Esposito, ma anche crollo psicologico dei francesi, con l’aggiunta dell’incapacità di Zidane di rispondere alle mosse del collega avversario.

Il 2-1 di Frattesi, il miglior incursore del nostro calcio, al 63esimo, ha rovesciato il tavolo. È iniziata un’altra partita e l’Italia ha portato a casa il 3-1, dando il via alle celebrazioni e ai peana. Tutto molto comprensibile, visto che battere i francesi dopo tre mondiali mancati di fila ha avuto il senso di una liberazione, una Marsigliese azzurra, ma passata l’euforia, è forse opportuno tornare sulla terra. Calma e gesso. Intanto, il copione del Meazza ha ribadito un concetto: in una partita convivono molte storie e il risultato finale non sempre racconta tutta la verità. Nel match di Milano, abbiamo visto due film. Nel primo, la Francia – nella quale mancavano Mbappé, Dembélé, Thuram e Manu Koné, scusate se è poco – ha squadernato le sue virtù – tecnica superiore, gioco collaudato, fantasia – e le sue debolezze – la solita supponenza -; nel secondo l’Italia, dopo un’ora di sofferenza in cui il salvavita era stato lo spirito di resistenza, ha imposto l’orgoglio, le risorse della panchina e la forza totale – mentale e fisica – di Pio Esposito, già nove gol in azzurro. Con l’aggiunta, particolare non irrilevante, della bravura di un allenatore come Roberto Mancini, aperto ai giovani e alle idee.

Due Italie in una: non solo luci, ma anche ombre. Nel momento di dominio della Francia, la nazionale ha sofferto: non siamo scarsi come dice Domenech, non ancora guarito dalla sconfitta nella finale di Berlino 2006, ma siamo stati inferiori. Centrocampo e attacco dei Blues sono superiori sul piano tecnico: tradotto, azioni in velocità, verticalizzazioni, sovrapposizioni. Nel nostro spartito manca il fuoriclasse – non a caso neppure un italiano tra i primi 30 del Pallone d’Oro – e non sarà facile elevare la qualità. A Bruxelles, con l’indisponibilità di Frattesi, tornato alla base per un problema muscolare, a centrocampo dovrebbe giocare Doumbia che sta giocando benissimo con lo Sporting Lisbona: incuriosisce vederlo in linea con la coppia Tonali–Barella. Non abbiamo un campione come Olise, ma sulla fascia sinistra è stata incoraggiante la prova di Cambiaghi: al netto della pochezza di Gusto, una bella sorpresa. Bene anche Vergara, mentre su Seba Esposito pesa l’episodio del rigore, e non solo per il pallone in curva: la voglia di fare gol ha prevalso sul senso del bene collettivo, l’errore poteva rivelarsi fatale. C’è poi il capitolo Donnarumma. Non è la prima volta che sbaglia con i piedi: gli è capitato anche con il Manchester City. È il suo lato debole, inutile girarci intorno: per questo motivo, Mancini dovrebbe limitarne al massimo l’utilizzo in questa versione. Un problema non da poco per lo sviluppo della cosiddetta costruzione dal basso.

La gara di Bruxelles dirà molto, non solo sul futuro dell’Italia in questa Nations League – basta non perdere per passare ai quarti -, ma anche sul livello complessivo della nazionale. Nel giro di poche settimane, Mancini è riuscito a rimuovere l’Italia dalla palude bosniaca e a voltare pagina. Quattro punti su sei contro i francesi e sei su sei contro i turchi – presenti all’ultimo mondiale – certificano sul piano dei numeri il senso di una svolta. A Bruxelles servono conferme. Il nostro calcio ne ha bisogno, mentre è ancora in corso la partita surreale della presidenza federale. Una certezza: i risultati ottenuti da Mancini sono un punto a favore di Giovanni Malagò. È l’altra posta in palio contro il Belgio: un risultato positivo darà ulteriore slancio alla candidatura del commissario Malagò per rieleggere il presidente Malagò.