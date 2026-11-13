L’Italia domina contro la Francia, ma Domenech boccia gli azzurri: “Livello tecnico sconcertante, quanti errori”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

L’Italia dà una lezione alla Francia in Nations League, ma nonostante la bella vittoria che vale anche il sorpasso in vetta degli azzurri ai danni dei Bleus nella classifica del girone, per gli azzurri di Mancini sono arrivate diverse critiche da parte di Raymond Domenech. L’ex ct dei transalpini, che oggi lavora come consulente de L’Équipe, ha commentato l’andamento del match in tempo reale con una serie di post su X. Il primo passaggio è sull’inno di Mameli ed è una dichiarazione di amore: “C’è il ‘Never Walk Alone’ del Liverpool, il ‘Les Corons’ del Lens e l’inno italiano che mi danno i brividi, li adoro”, scrive Domenech prima di passare ai suoi ‘appunti’ relativi ad alcuni momenti salienti del match. A cominciare dal pareggio degli azzurri firmato da Pio Esposito.

È qui che partono le prime ‘bacchettate’: “L’1-1 è inaspettato per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante”. Da lì in poi la partita cambia direzione a favore della nazionale di Mancini, che rifila tre reti alla Francia di Zidane nonostante un rigore calciato alle stelle da Sebastiano Esposito. La doppietta del fratello interista e il gol di Frattesi condannano la Francia al ko e lasciano interdetto Domenech: “Italia-Francia 3-1, ma com’è possibile? Come si può perdere il filo a tal punto? Le falle difensive della Francia si confermano”, è l’analisi dell’ex ct dei Bleus, non tenero nemmeno nei confronti di Zidane. L’ultimo post è una resa: “Olise si spegne e la Francia deraglia: il calcio è semplice”.

Tra i suoi follower francesi, non mancano commenti taglienti e ironici al suo ultimo post: “Il calcio è semplice, sono le analisi di Domenech che lo complicano”; “Se è così semplice, perché tu non hai mai vinto nulla?”. Molti italiani, invece, preferiscono rispondere al post in cui Domenech critica il livello tecnico degli azzurri: “E quando ti passa”, scrive un utente postando la gif di Cannavaro che alza la coppa del mondo nel 2006, dopo aver battuto in finale proprio la Francia di Domenech.