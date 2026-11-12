Intensità, bel gioco, grinta e attaccamento alla maglia: la nazionale è letteralmente trasformata e batte i fenomeni d'Oltralpe dopo una prestazione di alto livello e, per certi versi, inaspettata dopo il dominio transalpino nei primi 45 minuti

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Quel grande mistero che accompagna da sempre il calcio ed è una delle ragioni per le quali è diventato lo sport più popolare del mondo è apparso in tutta la sua grandezza a Milano, nella cosiddetta Scala del calcio, che con la bordata di fischi all’inno francese si è comportata peggio dello scantinato di un palazzo abbandonato. Milano, la civile Milano, dovrebbe porsi qualche domanda. Il mistero, si diceva: la Francia domina per quarantacinque minuti, trova il gol con Olise grazie a una fesseria colossale di Donnarumma, regala momenti spettacolari, ma nella ripresa, dopo il secondo palo colpito da Cherki e una paratona del portiere azzurro, poco prima sull’orlo di un’altra stupidaggine, si spegne. L’’Italia segna tre gol, sbaglia anche un rigore, vince 3-1 e regala una notte di festa sotto la pioggia di Milano: la gente lascia il Meazza cantando. Il calcio in fondo ha regole scritte: se non approfitti del tuo momento migliore, l’avversario ti punisce. E se riesci a superare le pene dell’inferno, come è riuscito agli azzurri, magari ti ritrovi in paradiso quasi senza saperlo.

La cronaca, in una partita come questa, s’impone. La superiorità tecnica della banda di Zidane è risaputa: se poi ci si mette anche Donnarumma a regalare il vantaggio dopo appena dieci minuti, con una sciagurata gestione di piedi, regalando il pallone a un signore come Olise, diventa tutto più complicato. Francia padrona, con due assalti (Doué e Rabiot) prima dell’1-0 di Olise, poi gestione comoda, forse anche troppa. Improvvisa, la fiammata dell’Italia, al 26’: Cambiaghi affonda il passo per servire Pio Esposito e il tocco di destro del centravanti rimette in piedi gli azzurri: 1-1, c’est la vie. Ma poi ricomincia il monologo francese, grazie al dominio del centrocampo nel 4-2-3-1 elaborato da Zidane con Barcola più avanti a tutti, la riconquista delle seconde palle, il muoversi con disinvoltura tra le linee: e mancano, per dire, Mbappé, Dembélé e Thuram. C’è anche un palo di Barcola ad arricchire il percorso del primo tempo della truppa di Zizou.

I francesi hanno però il solito difetto: si piacciono da morire. Basta vedere come sprecano l’occasione a inizio ripresa, con un’azione tutta di prima, deliziosa, alla quale manca però il colpo finale. La Francia trova il secondo palo, stavolta con Cherki, mentre Donnarumma rischia un altro incidente di percorso, in un folle tentativo di evitare un calcio d’angolo: serata terribile per il capitano degli azzurri. Il riscatto, parziale, arriva con una superba respinta sulla botta di Rabiot. Da copione, nell’assolo francese, il colpo di scena: Gusto atterra Cambiaghi, rigore per l’Italia. Troppa grazia: Maignan allarga le braccia e sembra coprire tutta la porta, Sebastiano Esposito manda il pallone in curva. Mancini inserisce la coppia Dimarco-Vergara, escono Cambiaghi e Seba Esposito. Trascorre appena un minuto, siamo al 62’ per onorare il tabellino: appoggio morbido di Dimarco, botta al volo di Frattesi, 2-1.

Tradotto: la Francia gioca, l’Italia segna. Ma il vantaggio muta le carte in tavola e gli azzurri trovano il secondo rigore della serata, provocato da Upamecano che atterra Vergara. Sul dischetto si presenta l’altro Esposito e al 75’ è 3-1. Se qualcuno dopo il primo tempo avesse previsto tutto questo, lo avrebbero preso per matto. L’ultima mezz’ora degli azzurri ha però dimostrato che questa nazionale ha carattere, sa soffrire e ha giocatori di livello, Pio Esposito su tutti, ma bravi anche Cambiaghi, Frattesi, Dimarco e lo spirito di corpo generale. Bravo anche Mancini: sta lavorando in una situazione non facile con una federazione commissariata e una vigilia elettorale scandita da colpi bassi. Cosi va il calcio e così va l’Italia, ora prima nel girone di Nations, ma costretta a non mollare la presa. Domenica, a Bruxelles, contro il Belgio lanciato dal 2-1 in Turchia, si sarà da soffrire. Italia prima a quota 10 con la Francia, Belgio con 9 punti: si può arrivare ai quarti o uscire, ma intanto, cosa importante, la nazionale ha ritrovato dignità.