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Un inizio di stagione positivo vale il rinnovo di contratto a Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce di cui spesso si è parlato proprio per il cognome della mamma che lui ha voluto. Romano Floriani Mussolini è infatti il figlio di Alessandra Mussolini. Alla sua seconda stagione in Serie A, Floriani Mussolini si sta affermando come uno degli esterni più interessanti del torneo ed è oggi il terzino destro titolare della Lazio capolista, a +1 sull’Inter. Un mese magico per Mussolini, che il 27 ottobre ha trovato anche la prima rete in Serie A, contro il Sassuolo, nella dilagante vittoria del club biancoceleste per 2-6.

Ad annunciare il rinnovo di contratto per l’esterno 23enne è stata proprio la Lazio con una nota sul sito ufficiale: “La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: ‘Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!'”.

Chi è Romano Floriani Mussolini, esterno della Lazio e pronipote del Duce

Cresciuto calcisticamente a Roma, Floriani Mussolini ha iniziato il suo percorso nelle giovanili della Roma per poi passare alla Lazio, dove ha completato gran parte della formazione calcistica1. Per maturare esperienza tra i professionisti, nella stagione 2023-2024 è stato ceduto in prestito al Pescara, in Serie C. Successivamente ha giocato con la Juve Stabia, contribuendo al percorso della squadra in Serie B.

Nel luglio 2025 è passato alla Cremonese in prestito dalla Lazio, debuttando in Serie A. Nell’estate del 2026 è rientrato alla società biancoceleste, con cui è tornato a giocare nel massimo campionato italiano. Il suo cognome ha contribuito a renderlo una figura spesso al centro dell’attenzione mediatica, anche al di là dei risultati sportivi, ma il giocatore ha comunque mostrato discrete qualità tecniche e di grande corsa, tanto da prendersi la scena per le sue prestazioni con la maglia biancoceleste. Ha fin qui raccolto in totale 37 presenze in Serie A tra Cremonese e Lazio nonostante la giovane età.