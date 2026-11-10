Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:09 del 10 Novembre

Romano Floriani Mussolini convince la Lazio: ufficiale il rinnovo di contratto. “Motivazione in più per dare sempre il massimo”

di Redazione Sport
Un mese magico per il pronipote del Duce, che il 27 ottobre ha trovato anche la prima rete in Serie A, contro il Sassuolo, nella dilagante vittoria del club biancoceleste per 2-6
Romano Floriani Mussolini convince la Lazio: ufficiale il rinnovo di contratto. “Motivazione in più per dare sempre il massimo”
Icona dei commenti Commenti

Un inizio di stagione positivo vale il rinnovo di contratto a Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce di cui spesso si è parlato proprio per il cognome della mamma che lui ha voluto. Romano Floriani Mussolini è infatti il figlio di Alessandra Mussolini. Alla sua seconda stagione in Serie A, Floriani Mussolini si sta affermando come uno degli esterni più interessanti del torneo ed è oggi il terzino destro titolare della Lazio capolista, a +1 sull’Inter. Un mese magico per Mussolini, che il 27 ottobre ha trovato anche la prima rete in Serie A, contro il Sassuolo, nella dilagante vittoria del club biancoceleste per 2-6.

Ad annunciare il rinnovo di contratto per l’esterno 23enne è stata proprio la Lazio con una nota sul sito ufficiale: “La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Il giocatore ha dichiarato: ‘Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!'”.

Chi è Romano Floriani Mussolini, esterno della Lazio e pronipote del Duce

Cresciuto calcisticamente a Roma, Floriani Mussolini ha iniziato il suo percorso nelle giovanili della Roma per poi passare alla Lazio, dove ha completato gran parte della formazione calcistica1. Per maturare esperienza tra i professionisti, nella stagione 2023-2024 è stato ceduto in prestito al Pescara, in Serie C. Successivamente ha giocato con la Juve Stabia, contribuendo al percorso della squadra in Serie B.

Nel luglio 2025 è passato alla Cremonese in prestito dalla Lazio, debuttando in Serie A. Nell’estate del 2026 è rientrato alla società biancoceleste, con cui è tornato a giocare nel massimo campionato italiano. Il suo cognome ha contribuito a renderlo una figura spesso al centro dell’attenzione mediatica, anche al di là dei risultati sportivi, ma il giocatore ha comunque mostrato discrete qualità tecniche e di grande corsa, tanto da prendersi la scena per le sue prestazioni con la maglia biancoceleste. Ha fin qui raccolto in totale 37 presenze in Serie A tra Cremonese e Lazio nonostante la giovane età.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.