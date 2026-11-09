Perché (Floriani) Mussolini non può giocare in Nazionale?

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Non è stato convocato, ora che è il terzino titolare della squadra prima in classifica. Non ha fatto uno straccio di presenza nemmeno in nessuna delle tante giovanili azzurre, ed è vero che è esploso relativamente tardi, ma già alla Juve Stabia in Serie B si era distinto quando era in piena età per l’Under21. Viene il sospetto allora che la sua esclusione non sia una scelta tecnica, ma lo stigma del cognome che porta, o meglio vuole portare. Che Mussolini, o Floriani, chiamatelo come vi pare, in nazionale non possa proprio giocare. Ma perché mai?

Il fatto di aver fortissimamente voluto il cognome della mamma (è figlio di Alessandra Mussolini) sicuramente non l’ha aiutato. Scelta personale in cui qualcuno continua a vedere un fondamento ideologico, la rivendicazione di appartenenza a un determinato ambiente e alla sua storia. Lui però non ha mai fatto nulla per alimentare questa voce, non una dichiarazione o un gesto fuori posto.

Stiamo ai fatti. È una delle novità più interessanti di quest’inizio di stagione, ormai un pilastro nella Lazio di Gattuso capolista, ha anche segnato il primo gol in Serie A. Ma tutto ciò non è bastato ancora a convincere il ct Mancini. Nel suo ruolo sulla fascia destra siamo abbastanza coperti, ci sono già Kayode e Palestra, ma quest’ultimo ha avuto un avvio disastroso di stagione al Chelsea. E poi nel listone azzurro c’è spazio pure per adolescenti senza una presenza tra i professionisti (come il giovanissimo Riccardo Cassano del Como, persino Fabregas ha definito “sorprendente” la sua convocazione), o vecchi arnesi che non giocano più nemmeno nel loro club (al posto dell’infortunato Mancini è stato chiamato Federico Gatti). Una chance gliela si poteva pur dare, anche soltanto per valutarlo come possibile alternativa futura.

Probabilmente non lo ammetteranno e non lo ammetteremo mai apertamente, ma la verità è che nel 2026 non ci sentiamo ancora pronti per vedere in nazionale il pronipote del Duce. Come se rappresentasse un’onta per la maglia azzurra, o – più ridicolo ancora – uno sdoganamento della storia da cui discende. A ben vedere, è solo un’altra declinazione dell’esasperata cancel culture, che non è soltanto un fenomeno recente, se pensiamo – tanto per rimanere in tema di sport, e di Mussolini – alle polemiche che hanno accompagnato a lungo l’obelisco del Foro Italico (su cui è inciso a caratteri cubitali Dux), o l’affresco dell’apoteosi del fascismo, rimasto coperto per decenni nel Salone d’onore del Coni. Ma un Paese che ha sviluppato gli anticorpi della democrazia deve saper fare i conti col proprio passato, guardandolo in faccia, e non facendo finta che non sia esistito. Che si tratti di una statua, un dipinto, o un calciatore.

Del resto, che cosa temiamo davvero? Qualche coro allo stadio che inneggi al duce, l’esultanza col saluto romano per festeggiare un gol? Dopo qualche avvisaglia a Castellamare, non è successo nemmeno all’Olimpico, e quella della Lazio è una delle tifoserie più di destra che ci sia. E comunque, semmai dovesse accadere, ci sono gli strumenti per sanzionare eventuali comportamenti scorretti. Floriani Mussolini vada o non vada in nazionale semplicemente se se lo merita (e oggi lo merita). Poi se ci fa paura la reazione di quattro scemi in curva, vuol dire che stiamo messi male. Il problema non sarà certo un giovane terzino dal cognome infausto.

X: @lVendemiale