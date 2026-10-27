Figlio di Alessandra Mussolini, ex parlamentare, e di Mauro Floriani, è un titolare del club biancoceleste ed è alla sua seconda stagione nel massimo campionato italiano

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Ha 23 anni, è alla sua seconda stagione in Serie A e oggi ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio, che è anche il suo primo nel massimo campionato italiano. Parliamo di Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio e pronipote del Duce. Il ragazzo – che per schivare le polemiche gioca con il suo nome di battesimo “Romano” sulla maglia – ha segnato la rete dell’1-3 per i biancocelesti sul campo del Sassuolo. Le prime due reti sono state segnate da Taylor prima e Isaksen dopo, con in mezzo il pareggio di Thorstvedt. La partita è poi finita 2-6, con la Lazio dilagante, che ha anche sbagliato due rigori con Zaccagni e Frattesi. Le altre tre reti sono state realizzate da Noslin (doppietta) e proprio Zaccagni prima di sbagliare il rigore.

Un gol importante perché ha permesso alla Lazio di ottenere il doppio vantaggio sul club neroverde, poi di prendere il largo e di continuare la cavalcata incredibile in questo inizio di stagione: fin qui solo vittorie e un pareggio, quello contro il Milan. Un inizio pazzesco per i biancocelesti, che continuano a tenere testa all’Inter: entrambe le squadre sono infatti prime in classifica. Lo fa anche grazie a Romano Floriani Mussolini, esterno destro di grande gamba che in questo inizio di stagione ha sempre giocato titolare.

Chi è Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce che ha segnato il primo gol in Serie A

Romano Floriani Mussolini è un calciatore italiano nato a Roma il 27 gennaio 2003. Difensore di fascia destra, è figlio di Alessandra Mussolini, ex parlamentare, e di Mauro Floriani. È pronipote di Benito Mussolini e nipote del pianista Romano Mussolini, dal quale ha ereditato il nome. È inoltre pronipote dell’attrice Sophia Loren. Cresciuto calcisticamente a Roma, ha iniziato il suo percorso nelle giovanili giallorosse per poi passare alla Lazio, dove ha completato gran parte della formazione. Per maturare esperienza tra i professionisti, nella stagione 2023-2024 è stato ceduto in prestito al Pescara, in Serie C. Successivamente ha giocato con la Juve Stabia, contribuendo al percorso della squadra in Serie B.

Nel luglio 2025 è passato alla Cremonese in prestito dalla Lazio, debuttando in Serie A. Nell’estate del 2026 è rientrato alla società biancoceleste, con cui è tornato a giocare nel massimo campionato italiano. Il suo cognome ha contribuito a renderlo una figura spesso al centro dell’attenzione mediatica, anche al di là dei risultati sportivi, ma il giocatore ha comunque mostrato discrete qualità tecniche e di grande corsa. Ha fin qui raccolto in totale 34 presenze in Serie A tra Cremonese e Lazio nonostante la giovane età.