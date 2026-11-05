Il calciatore Ezekiel Williams morto a 26 anni: tre arrestati per omicidio. “Stiamo cercando di capire cosa sia successo”

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È stata aperta un’indagine per omicidio dopo la morte di un calciatore dilettante di 26 anni, rimasto gravemente ferito in quella che si sospetta essere stata un’aggressione. Ezekiel Williams, centrocampista dell’Hendon FC, è stato aggredito nelle prime ore di domenica 1 novembre a Milton Keynes ed è morto il giorno successivo in ospedale, a causa delle ferite riportate. La polizia della Thames Valley è intervenuta poco dopo l’1:50 di notte. Le indagini sono state affidate all’Unità Crimini Maggiori. Per il momento sono state arrestate tre persone: due uomini di 21 e 28 anni, entrambi residenti a Luton, con l’accusa di omicidio, e un terzo uomo di 30 anni, sempre di Luton, sospettato di aver aiutato i responsabili. Tutti e tre sono attualmente in custodia cautelare. L’ispettore investigativo Rob Underhill, che coordina le indagini, ha spiegato. “Abbiamo effettuato tre arresti in relazione a questa indagine e non riteniamo che vi sia alcun rischio più ampio per la comunità locale. Stiamo conducendo un’indagine approfondita e completa per stabilire esattamente cosa sia successo”.

L’investigatore ha poi lanciato un appello a eventuali testimoni, chiedendo la collaborazione di chiunque si trovasse nella zona di Midsummer Boulevard e The Hub tra l’una e le due di notte di domenica. “Siamo particolarmente interessati a ricevere informazioni da chiunque possa avere filmati girati con telefoni cellulari, dashcam o telecamere di sorveglianza della zona all’epoca dei fatti. Anche la più piccola informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per aiutarci a ricostruire le circostanze di questo incidente”.

La notizia della morte di Williams ha sconvolto il mondo del calcio dilettantistico inglese. Il suo club, l’Hendon FC, ha pubblicato un comunicato per ricordare il centrocampista, arrivato a settembre e diventato in poche settimane una presenza importante nello spogliatoio. “Siamo sconvolti e addolorati nell’annunciare l’improvvisa e tragica scomparsa del centrocampista Ezekiel Williams, avvenuta lunedì pomeriggio all’età di 26 anni”. La società ha voluto sottolineare soprattutto le qualità umane del giocatore, oltre a quelle mostrate in campo. “Umile, modesto e generoso, dotato di un’intelligenza acuta, Eze si è unito al club a settembre e si è subito affermato come un membro molto apprezzato dello spogliatoio, iniziando a ritagliarsi un posto a centrocampo grazie a una serie di prestazioni instancabili e altruiste che lo hanno reso una persona eccezionale”.

Williams aveva anche trovato il suo primo gol con la maglia dell’Hendon appena dieci giorni prima della tragedia, nella partita contro i Jersey Bulls. Anche il Kettering Town, un’altra delle squadre in cui aveva militato in passato, ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio: “Era una persona di talento, gentile e davvero fonte di ispirazione, che portava la fede al centro di tutto il suo cuore”. In segno di rispetto per il calciatore scomparso, è stata infine rinviata la partita tra Hendon e Woodford Town, inizialmente in programma mercoledì.