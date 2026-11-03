Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La Champions League torna oggi, martedì 4 novembre, con due italiane subito chiamate a una serata pesante. L’Inter cerca a Rotterdam contro il Feyenoord una reazione dopo il derby perso e soprattutto punti indispensabili per rientrare nella corsa alla top 8. La Roma, invece, si presenta a Old Trafford contro un Manchester United in piena crisi con la possibilità di sfatare una storia fin qui sempre amara. In una classifica ancora cortissima, i giallorossi hanno 4 punti, i nerazzurri 3: davanti, Psg, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis sono già a quota 9.

Per l’Inter la trasferta contro il Feyenoord arriva dopo due sconfitte nelle prime giornate della League Phase, seguite dall’unica vittoria contro lo Shakhtar. Cristian Chivu sa quanto possa pesare il De Kuip: “In Champions in casa si esalta, hanno intensità e qualità in molti giocatori soprattutto in avanti, con elementi di spicco come Hadj Moussa e Zechiel ad esempio. Hanno giocatori bravi nell’uno contro uno, hanno una punta che sa fare giocare la squadra. Noi dobbiamo tirare fuori le nostre qualità”.

Il conto per entrare direttamente agli ottavi è già chiaro: “Andiamo avanti partita dopo partita. Abbiamo capito che per entrare nelle prime otto servono circa 16 punti, ora ne abbiamo 3. Siamo consapevoli che non sarà una partita semplice per noi, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare: sono convinto che faremo una grande gara. Io credo nel lavoro, credo in questa squadra, in quello che ha fatto e in quello che farà. Sono dei grandi campioni, lo hanno fatto vedere negli anni, hanno settato un determinato standard per portare in alto l’Inter. Ci sono gli episodi negativi e gli errori, ai quali si deve guardare per imparare e andare avanti”.

Marcus Thuram riparte invece dal problema degli approcci alle partite: “Serve prendere coscienza della questione e poi correggerlo, fare finta di nulla non aiuta. Penso che l’abbiamo capito tutti e possiamo ora approcciare le gare nella maniera migliore. Dobbiamo essere uniti, come squadra, e sapere che nei primi momenti della partita ci sono dei rischi. Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in una famiglia e in una squadra, siamo pronti a ripartire”.

La Roma arriva invece a Manchester con 36 gol segnati in 13 partite e con una fiducia opposta rispetto a quella dello United, reduce da sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove gare. A Old Trafford i giallorossi hanno sempre perso nei quattro precedenti, compresi il 7-1 del 2007 e il 6-2 del 2021. Gasperini però stavolta può permettersi di guardare avanti: “Tutti hanno diritto a sognare, io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da domani in uno stadio fantastico che è famoso in tutto il mondo. Spero sia realizzabile”. Il tecnico non si fida comunque della crisi inglese: “Il Manchester in campionato attraversa un momento di difficoltà nei risultati, ma non possiamo farci distrarre. Resta una squadra forte, con giocatori di assoluto valore, è un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester”.

Michael Carrick torna anche alla notte del 7-1, quando era in campo e segnò due volte: “È passato tanto tempo. È stata una notte magica, una delle migliori notti e atmosfere che abbia mai avuto la fortuna di vivere. Il fatto di aver segnato un paio di gol è stato insolito. Mi regala ricordi fantastici”. E sul suo futuro aggiunge: “Non vedo l’ora che arrivi la partita. Potreste pensare che sia pazzo visti i risultati che abbiamo ottenuto e quello che sta succedendo. Ma i risultati negativi non hanno cambiato il mio atteggiamento. Dentro lo spogliatoio l’aria è buona. E non penso che le prossime due partite saranno per me le ultime”.

Programma Champions League: gli orari e dove vedere in tv tutte le partite

Martedì 3 novembre

18.45 Galatasaray-Stoccarda — Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; streaming NOW e Sky Go

18.45 Shakhtar-Sporting — Sky Sport Arena, Sky Sport 255; streaming NOW e Sky Go

21.00 Feyenoord-Inter — Sky Sport Uno, Sky Sport 252; streaming NOW e Sky Go

— Sky Sport Uno, Sky Sport 252; streaming NOW e Sky Go 21.00 Manchester United – Roma — Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming NOW e Sky Go

– — Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming NOW e Sky Go 21.00 Barcellona-Aston Villa — Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; streaming NOW e Sky Go

21.00 Villarreal-Psg — Sky Sport 255; streaming NOW e Sky Go

21.00 Atletico Madrid-Bayern — Sky Sport 256; streaming NOW e Sky Go

21.00 Bodo/Glimt-Lille — Sky Sport 257; streaming NOW e Sky Go

21.00 Lask-Slovan — Sky Sport 258; streaming NOW e Sky Go

Mercoledì 4 novembre

18.45 Aek-Real Madrid — Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; streaming NOW e Sky Go

18.45 Fenerbahçe-Liverpool — Sky Sport Arena, Sky Sport 254; streaming NOW e Sky Go

21.00 Porto-Napoli — Amazon Prime Video

— 21.00 Lens-Como — Sky Sport Uno, Sky Sport 252; streaming NOW e Sky Go

— Sky Sport Uno, Sky Sport 252; streaming NOW e Sky Go 21.00 Lipsia-Manchester City — TV8 in chiaro , Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; streaming gratuito su tv8.it, NOW e Sky Go

, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; streaming gratuito su tv8.it, NOW e Sky Go 21.00 Slavia Praga-Arsenal — Sky Sport 254; streaming NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Betis — Sky Sport 255; streaming NOW e Sky Go

21.00 Psv-Bruges — Sky Sport 256; streaming NOW e Sky Go

21.00 Viking-Sabah — Sky Sport 257; streaming NOW e Sky Go

Classifica Champions League

9 punti: Psg, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Betis

7 punti: Stoccarda, Arsenal

6 punti: Barcellona, Como, Manchester City, Bruges, Sporting, Borussia Dortmund

5 punti: Bayern

4 punti: Roma, Atletico Madrid, Shakhtar, Psv

3 punti: Villarreal, Inter, Manchester United, Napoli, Galatasaray, Lask, Sabah, Feyenoord, Lens, Bodo/Glimt, Aek Atene, Lipsia

2 punti: Fenerbahçe

1 punto: Slavia Praga, Viking