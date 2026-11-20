I medici dicevano che non avrebbe mai imparato a parlare, i coetanei che non avrebbe mai fatto il professionista. Oggi l'attaccante 22enne gioca e segna con un apparecchio acustico, fino a conquistare la Nazionale maggiore: "Ho sfidato l’impossibile per tutta la vita”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

A volte anche l’ingombrante Nations League può regalare emozioni e storie che meritano di essere raccontate. È il 63esimo di Bulgaria-Islanda: Georgi Lazarov fa il suo esordio con la nazionale maggiore. E al suo ingresso si nota subito un particolare: l’attaccante 22enne bulgaro gioca con un apparecchio acustico. Lazarov lo indossa dall’età di due anni dopo una grave forma di morbillo che gli ha causato problemi di udito. Ha deciso di continuare a usare l’apparecchio e di non sottoporsi a un intervento chirurgico per continuare a credere nel sogno di diventare un calciatore.

“Ho sfidato l’impossibile per tutta la vita. Mi è stato detto che non sarei mai potuto diventare un professionista, ma non ho mai perso la fede in me stesso. C’è solo una cosa da fare: continuare a sognare. La vita è piena di sfide, ma la cosa più importante è non arrendersi mai”, ha dichiarato Lazarov. “I bambini che mi prendevano in giro li ho rivisti anni dopo. Si sono resi conto che non era giusto. Ma sono momenti che si superano e che ti rendono più forte”. Prima l’ingresso a gara in corso, poi la prima da titolare (contro l’Estonia). Oggi Georgi li ha fatti ricredere tutti.

Cresciuto a Plovdiv, città della Bulgaria meridionale, Lazarov ha iniziato a giocare in porta. Poi gli allenatori lo hanno spostato in attacco, perché avevano notato la sua velocità. La passione per il calcio lo ha poi portato per qualche mese lontano da casa. Dopo otto anni nelle giovanili del Botev Plovdiv, Lazarov prova a giocarsi la sua chance in Italia. Ma per diverse problematiche, legate ad alcuni procuratori come da lui raccontato in una vecchia intervista, torna a casa. Da lì il Fratria (club di Serie B bulgara) e ora il Cherno More, con cui ha segnato 12 gol in 51 presenze. Nel mezzo di tutto questo arriva la decisione di non volersi sottoporre all’intervento per gli impianti cocleari per evitare possibili rischi legati ai colpi alla testa. Insomma, tutto per evitare di dire addio al calcio.

Con la nazionale bulgara Lazarov diventa il punto di riferimento nelle giovanili. E con l’U21 è il protagonista nella storica vittoria per 2-1 contro il Portogallo per le qualificazioni agli Europei. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata della prima squadra. “È stato un momento speciale per me e per tutta la mia famiglia che mi è sempre stata accanto”. E la convivenza con gli apparecchi acustici? Georgi Lazarov si ricorda ancora delle insegnanti con cui da bambino faceva lezione da solo. I suoi genitori pagavano quegli incontri per aiutarlo a imparare a parlare. I medici gli avevano detto che non ci sarebbe riuscito. Ma Georgi ha ribaltato la previsione: ha cominciato dalle lettere, una per volta. Poi sono arrivate le sillabe e infine le parole. Di pari passo, anche i gol.