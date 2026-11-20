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Il Milan da un lato, la nazionale dall’altro. È l’uomo del momento, Nicolò Tresoldi, calciatore del Bruges e dell’Under 21 della Germania, che potrebbe passare dal nerazzurro al rossonero e diventare pezzo pregiato della nazionale di Mancini. Figlio d’arte, Nicolò, bomber di professione, tedesco (quasi) per caso. Eh già, perché il papà è Emanuele, ex difensore di Atalanta e Ravenna, nato esattamente 53 anni fa e che come Fabietto Schisa nel film di Sorrentino risponderebbe che sì, ha una storia da raccontare. Cinquantatré anni fa l’inizio, a Poggio Renatico, provincia di Ferrara: pallone per strada prima, sognando Rivera mentre papà tifa Cagliari e Gigi Riva, in via Copparo poi, nelle giovanili della Spal, tra nebbia e ghiaccio, fino a debuttare in prima squadra in C2.

Buon terzino sinistro, Emanuele, viene notato dall’Atalanta che lo acquista nel 1991 quando non ha ancora 18 anni: con Bruno Giorgi esordisce in A per qualche minuto col Genoa, la prima da titolare la gioca contro il Bari, con la Dea che vince 2 a 1. L’anno successivo in panchina c’è Lippi, ma fatica a trovare spazio: va meglio, o almeno sembra andar meglio nella stagione 1993–94, quando con Guidolin parte sempre titolare, ma poi viene girato in prestito al Ravenna in B, che nonostante sia una squadra pazzesca con gente del calibro di Bobo Vieri, Enrico Buonocore, Lamberto Zauli, Cosimo Francioso, Antonino Buscè, Mariano Sotgia e non solo retrocede.

Emanuele però con le sue prestazioni si conquista l’Under 21 azzurra: con la truppa di Maldini vince l’Europeo del 1994. Torna a Bergamo, dove intanto ha trovato l’amore: Barbara, figlia di un maestro di golf che tra gli allievi ha anche due olandesi niente male in un altro sport, Marco Van Basten e Ruud Gullit. All’Atalanta in B trova ancora una volta poco spazio e passa alla Pistoiese l’anno dopo, poi Novara, Castel di Sangro, Cesena e una proposta che difficilmente a quei tempi (siamo nel 2002) arrivava a calciatori italiani: la Cina. Ma Emanuele non è uno che ama stare fermo e accetta la proposta del Qingdao Hademen, nella massima serie del campionato cinese. Altro continente, altra cultura, altro calcio. Sedici presenze e due gol, ma soprattutto un’esperienza destinata a restare tra i ricordi più particolari di una carriera vissuta senza troppi confini.

Rientrato in Italia, continua a inseguire il pallone: Forlì, Legnano, Tivoli, Gubbio, Pergolese. Cambiano le maglie, cambiano le categorie, non cambia la voglia di stare in campo. Poi arriva il momento di smettere, ma non quello di salutare il calcio. Tresoldi passa dall’altra parte della barricata e comincia ad allenare, portando con sé il bagaglio accumulato in tanti spogliatoi e in tanti campi, da Bergamo alla Cina. Casa diventa Gubbio, ci gioca due stagioni e si stabilisce lì coi suoi figli: Sofia e Nicolò che inizia a tirare i primi calci. I primi calci, ma pure i primi dritti e rovesci, visto che il figlio di Emanuele si divide tra la rete delle porte e quella del campo da tennis. Ma la storia prende una piega in attesa: dietro l’angolo stavolta non c’è la Cina, ma la Germania, per motivi di lavoro della moglie di Emanuele. E lì, tra i campi verdi di Hannover, la racchetta di Nicolò lascia definitivamente spazio al pallone e il cognome Tresoldi torna a prendersi la scena, stavolta là davanti, dove si decidono le partite.

Ma quella di Nicolò è un’altra storia. Emanuele dal canto suo ci ha messo davvero tutti gli ingredienti per scriverne una bella, avventurosa: la passione della provincia, l’amore , la curiosità di chi non teme l’ignoto e il coraggio di cambiare vita senza mai smettere di inseguire un sogno. Un romanzo calcistico vissuto senza confini, dai campi ghiacciati di Ferrara fino all’Estremo Oriente. Ora ha passato la penna tra le mani di Nicolò. E a giudicare dalle prime pagine, il nuovo capitolo promette di essere ancora più emozionante.