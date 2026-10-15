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Ultimo aggiornamento: 14:38

“Complimenti all’Italia per Calciopoli. In Spagna c’è il più grande scandalo di sempre e nessuno fa nulla”: Mourinho contro il Barcellona

di Redazione Sport
Il riferimento è al "Caso Negreira", l'ex vicepresidente del Comitato tecnico spagnolo degli arbitri a cui il Barcellona - secondo un'indagine del 2023 - ha dato 8.4 milioni di euro tra il 2011 e il 2018
“Complimenti all’Italia per Calciopoli. In Spagna c’è il più grande scandalo di sempre e nessuno fa nulla”: Mourinho contro il Barcellona
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L’Italia è l’unico Paese nel quale Calciopoli è stato Calciopoli, l’unico”. Sono parole – quelle pronunciate da José Mourinho prima di RomaReal Madrid (terminata 3-4 per i madrileni) – che stanno facendo tanto discutere in Spagna. Il riferimento è al “Caso Negreira, l’ex vicepresidente del Comitato tecnico spagnolo degli arbitri a cui il Barcellona – secondo un’indagine del 2023 – ha dato 8.4 milioni di euro tra il 2011 e il 2018, tramite società riconducibili allo stesso Negreira. Il club catalano si è sempre difeso spiegando che quelle somme servivano per pagare consulenze e relazioni tecniche sugli arbitri.

Una vicenda che in passato aveva attivato la giustizia ordinaria spagnola, ma anche il Real Madrid che tramite Florentino Perez aveva subito promesso battaglia per fare chiarezza. Al momento il Barcellona non è stato definitivamente condannato per aver “comprato” gli arbitri, ma neppure è stato assolto in via definitiva dall’intera vicenda. Il procedimento è ancora aperto e l’esito giudiziario è ancora da determinare.

Il Real Madrid però ha mantenuto la promessa: perché i Blancos hanno inviato 50mila documenti per indagare sul caso, con il rischio di sanzioni pesanti per il Barcellona qualora le accuse venissero confermate. “Quello che è successo in Spagna – e tutti sanno quello che è successo – sembra che ancora non si percepisca molto bene e fino adesso non è successo niente, non è successo niente”, ha tuonato Mourinho riferendosi al caso Negreira.

Poi il tecnico madrileno ha concluso: “Se non succede qualcosa, è il più grande scandalo di corruzione nell’arbitraggio mondiale. Non c’è altro da dire”. La Uefa – dal canto suo. i primi di ottobre (dopo l’offensiva del Real Madrid) – aveva detto: “Confermiamo di aver ricevuto dal Real Madrid una enorme quantità di documenti relativi all’indagine in corso sul Barcellona in merito alla vicenda che coinvolge José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Federazione Calcio Spagnola”. Un tema sul quale Ceferin ha sempre posto massima attenzione, al punto da affidarlo alla commissione disciplinare Uefa per indagare e capire così se effettivamente il club bluagrana può ritenersi colpevole.

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