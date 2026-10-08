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Ultimo aggiornamento: 11:38

“Ndour mi aveva raccontato una cosa prima di venire in ritiro, è stata proprio quella a regalargli un gol che nessuno scorderà”: parla Silvio Baldini

di Redazione Sport
Il ct dell'Under 21 parla dopo la qualificazione all'Europeo 2027, spiegando il suo rapporto con i giovani azzurri fatto di comprensione e rigore: "Chi simula non giocherà più"
“Ndour mi aveva raccontato una cosa prima di venire in ritiro, è stata proprio quella a regalargli un gol che nessuno scorderà”: parla Silvio Baldini
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Il ct dell’Under 21 Silvio Baldini festeggia la qualificazione dell’Italia agli Europei di giugno 2027. Un percorso chiuso con una meraviglia, la vittoria per 6 a 2 contro la Polonia il 5 ottobre per scorso, condita dallo straordinario gol del capitano Cher Ndour: un tiro da 75 metri che ha fatto il giro del mondo. Se qualcuno ancora ne avesse bisogno, il posto agli Europei è la conferma della bontà del lavoro di Baldini con i giovani azzurri. Quei ragazzi di cui il calcio italiano ha tanto bisogno e che il ct sta coltivando con estrema cura, stringendo con loro un legame che va oltre il campo: “”Come dico sempre a loro, non devono pensare solo a diventare ricchi e famosi, ma devono cercare nel calcio quella felicità che avevano da bambini, quando si pensa solo al divertimento”, racconta il ct in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Baldini conferma anche il rapporto speciale con Ndour, un talento che dopo il passaggio al Psg e i prestiti tra Braga e Besiktas, ha ritrovato la fiducia con la maglia della Fiorentina. Quel gol meraviglioso è la ciliegina di un percorso di crescita con l’Under 21: “Sono stato felice perché almeno posso raccontare di aver visto un gol fenomenale da un ragazzo speciale come Ndour”, commenta Baldini. Che poi svela un retroscena: “Con alcuni giocatori nasce un feeling basato su racconti, su episodi che restano privati. Lui mi aveva raccontato una cosa prima di venire in ritiro e dopo la partita gli ho detto che è stata proprio quella ad avergli regalato un premio. Un gol che nessuno scorderà“.

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