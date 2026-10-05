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Ultimo aggiornamento: 13:09

Thuram fermato in monopattino a Milano, gli chiedono chi sia: “Sono Rafael Leao. Galatasaray” | Video

di Redazione Sport
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L'attaccante dell'Inter scherza con un passante che non lo ha riconosciuto, tirando in ballo l'ex attaccante del Milan
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Marcus Thuram si diverte a scherzare mentre viene fermato da alcuni curiosi per le strade del centro di Milano. Un video riprende l’attaccante dell’Inter in monopattino. Qualcuno che evidentemente non lo ha riconosciuto gli chiede: “Chi sei?”. Arriva subito la risposta ironica di Thuram: “Sono Leao, Rafael Leao. Galatasaray”. Il riferimento è ovviamente all’ex attaccante del Milan, protagonista di tante battaglie nel derby di Milano.

Leao gioca in Turchia – la sua avventura al Galatasaray è cominciata malissimo – e ieri sera è rimasto in panchina nella vittoria del suo Portogallo contro la Norvegia. Thuram, invece, in questa pausa per le Nazionali è rimasto appunto a Milano: non è stato convocato dal neo ct della Francia, Zinedine Zidane.

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