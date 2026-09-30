Mancini posta il video con le giocate dell’Italia e sceglie la canzone di Nicola Ventola, così si complimenta con gli azzurri: “Ve lo meritavate”

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Roberto Mancini conferma il suo uso un po’ bizzarro, ma sincero, dei canali social. Il ct ha postato infatti un video diventato virale dopo la bella vittoria dell’Italia per 4 a 1 contro la Turchia a Bursa. La clip mostra le più belle giocate degli azzurri, in particolare il possesso palla, compresi l’azione che ha portato al gol del 2 a 0 firmato da Davide Frattesi e il fraseggio propedeutico al 3 a 0 di Michael Kayode. La scritta in sovraimpressione è eloquente: “Italy might be back“, ovvero “L’Italia potrebbe essere tornata”.

È ovviamente troppo presto per dirlo, ma il ct Mancini ha scelto di utilizzare quel video per caricare un po’ l’ambiente e per complimentarsi con gli azzurri. Questo è infatti il commento che accompagna il post pubblicato su Instagram: “Complimenti ragazzi, lo meritavate. Bravi”. Non solo.

Nella slide successiva si vede infatti Mancini che detta i movimenti con le mani: come a sottolineare che quel fraseggio tra le linee sia già il frutto del lavoro del commissario tecnico. In sottofondo una scelta musicale stravagante: la canzone Chapeau di Nicola Ventola. Sì, l’ex calciatore, attaccante fra le altre di Bari e Inter. Tra i primi ad apprezzare c’è ovviamente Lele Adani, amico di Ventola e commentatore tecnico per la Rai, che risponde a Mancini con le emoticon diventate il simbolo del suo slogan “Facciamo calcio”.