Morto Stefano Milani, il tifoso del Milan diventato famoso su X. Da Bertolucci a Valenti: “Ha lottato come nessuno, mai un passo indietro”

Aveva 57 anni e negli anni aveva raccontato sui social la sua battaglia contro il tumore: nel 2024 Pioli lo invitò a Milanello, mentre qualche mese fa Maldini gli inviò un videomessaggio

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È morto a 57 anni Stefano Milani, conosciuto sui social come Stefano Verbania. Una lunga malattia lo aveva costretto ad affrontare una battaglia difficile, che aveva raccontato sui social e vissuto con grande forza e positività. Nel corso degli anni era diventato un volto molto conosciuto su X, inizialmente soprattutto per la sua fede milanista, ma il suo rapporto con la comunità del social network era andato ben oltre, diventando amico di tutti.

Milani aveva saputo conquistare l’affetto di moltissime persone che lo seguivano e che, nel tempo, gli erano rimaste accanto nei momenti più complicati. “Sempre in lotta per vivere anche solo 1g di più!”, era una delle frasi che accompagnavano il suo profilo. I suoi messaggi, la sua disponibilità e il modo con cui affrontava le difficoltà avevano fatto sì che attorno a lui si creasse una vera rete di amicizie virtuali, diventate per molti qualcosa di molto più concreto. Anche il mondo del Milan aveva conosciuto la sua storia. Circa due anni e mezzo fa aveva ricevuto un invito speciale da Stefano Pioli, allora allenatore rossonero, che gli aveva chiesto di raggiungere Milanello. Un gesto che aveva rappresentato molto per lui e per tutte le persone che ne avevano seguito la vicenda.

Negli ultimi mesi era arrivato anche un videomessaggio di Paolo Maldini. E non era stato l’unico: Milani aveva ricevuto messaggi anche da Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero. Da qualche tempo non era più presente su X. Alcuni utenti avevano raccontato che le sue condizioni di salute si erano aggravate e, nelle ultime ore, è arrivata la notizia della sua morte.

La sua scomparsa ha provocato una forte reazione sui social. Tantissime persone che lo avevano conosciuto, seguito e sostenuto hanno voluto dedicargli un pensiero, ricordandone soprattutto il carattere, la forza e il modo positivo con cui aveva affrontato la malattia. Tra i tanti messaggi pubblicati dopo la sua scomparsa c’è quello di Giacomo Ciccio Valenti, che ha raccontato di aver ricevuto la notizia direttamente da Fabrizio, fratello di Stefano: “Ha smesso di soffrire. Esempio unico infinito di coraggio, lotta, forza e signorilità. Stefano sei stato uno degli esempi più belli mai incrociati. Abbraccio al tuo papà e a Fabrizio”.

Anche Paolo Bertolucci ha voluto ricordarlo pubblicamente: “Ha lottato come nessuno, mai un passo indietro. Raro esempio di correttezza e disponibilità. Un vero capitano per tutti i cuori rossoneri. Ciao Stefano”. Sono solo alcuni dei numerosi messaggi comparsi sui social dopo la notizia. A salutarlo infatti non sono stati soltanto i tifosi del Milan, ma tutte le persone che negli anni lo avevano conosciuto e con cui aveva instaurato un rapporto, diventando una presenza apprezzata anche da chi lo aveva conosciuto soltanto attraverso X.