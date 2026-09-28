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La conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma nell’area di Pietralata si è conclusa con parere positivo, annunciato dal commissario straordinario del governo, l’ingegnere Massimo Sessa. Quella di stamattina era la seduta conclusiva dell’iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico.

Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV, definisce il parere positivo della conferenza di servizi “un nuovo ed importante passo in avanti nell’iter amministrativo e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio”.

Grande soddisfazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “La Roma compie un passo decisivo verso la realizzazione di uno stadio moderno, pensato non soltanto per il calcio ma come infrastruttura aperta alla città 365 giorni l’anno, a disposizione di tifosi, famiglie e cittadini”. Un progetto che, commenta il Mit, assume anche una rilevanza strategica in vista di Uefa Euro 2032, competizione internazionale che l’Italia si è candidata ad ospitare.

Festeggia anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l’autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo”. Il primo cittadino si spinge anche a fare previsioni sulle tempistiche: “Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029“.