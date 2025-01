L’ex calciatore Roberto Carlos sta attraversando una drammatica crisi personale: è in corso la sua seconda separazione, questa volta dalla fisioterapista Mariana Luccon, dalla quale ha avuto 2 dei suoi 11 figli. La leggenda del Real Madrid, dopo aver terminato la relazione che aveva con la donna dal 2009, sta alloggiando a Valdebebas, il quartier generale dei Blancos. Questo è quanto riportato dal programma televisivo Fiesta. La situazione è delicata anche perché i suoceri di Carlos abitano in una delle case di sua proprietà. Per questo l’ex terzino non avrebbe una posto dove andare e avrebbe scelto di dormire nel centro di allenamento dei Blancos, come riportano vari media spagnoli.

Mentre attende la definizione del divorzio – non un affare semplice, visto il patrimonio stimato in 160 milioni di euro – Roberto Carlos avrebbe quindi trovato dimora nel centro d’allenamento del club spagnolo. Il brasiliano non ha mai nascosto la complessità della propria vita sentimentale e famigliare: “Ho avuto solo due mogli. Più difficili sono le donne con cui ho avuto figli. Ne ho otto, da sei o sette madri diverse. Non ricordo”, aveva ammesso Carlos alla Gazzetta dello Sport nel 2014. L’ex calciatore non solo non ricorda il numero esatto dei suoi figli, ma anche il numero di fidanzate (diventate madri) avute nel corso della sua vita: “Era messicana, ungherese, brasiliana… Ce n’erano altre quattro. In verità, forse erano sei”. Parlando con il giornalista Josep Pedrerol, l’ex Real Madrid ha infine confessato che i suoi figli sono sparsi per tutto il pianeta: “Ora vivo con Manuela. Ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria che vive ad Alicante, e gli altri vivono in Brasile”.