Onana e il trattamento con le candele accese sulla schiena: il video dell’ex Inter diventa virale. A cosa serve

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Decine di coppette di vetro sulla schiena, alcune riscaldate direttamente con una fiamma. È il trattamento mostrato sui social da André Onana, ex portiere di Inter e Manchester United e oggi in forza al Trabzonspor, al termine degli allenamenti. Si tratta della cosiddetta fire cupping, una variante della coppettazione in cui il calore crea una pressione negativa all’interno delle coppette, che vengono poi applicate sulla pelle lasciando i caratteristici segni circolari.

Una pratica utilizzata anche da diversi sportivi e proposta per alleviare dolori, rigidità e tensioni muscolari, oltre a favorire il recupero. Sul piano scientifico, però, è necessaria cautela: gli studi disponibili sono spesso limitati e non consentono di stabilire con certezza quanto la coppettazione sia realmente efficace nel recupero atletico. Non mancano, inoltre, possibili effetti indesiderati, come irritazioni e lividi e, nel caso delle tecniche che prevedono l’uso del calore, anche ustioni.