Incredibile Icardi: patente sospesa fino al 2099. Lui sbotta: “Pensate a sistemare le strade anziché grattarvi le palle”

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A Mauro Icardi è stata sospesa la patente in Argentina fino al 2099. Ciò vuol dire che l’attaccante ex Inter – oggi svincolato – potrà guidare nel suo paese di nascita a 105 anni. Una sanzione decisamente insolita, annunciata oggi a Buenos Aires. L’ex attaccante dell’Inter – che nell’ultimo mercato è stato vicinissimo alla Lazio – è finito nei guai dopo che sui social è comparso un video in cui la sua compagna, la modella Eugenia “China” Suárez, si sporgeva dal finestrino di un’auto in movimento senza cintura di sicurezza. Il ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha quindi deciso di intervenire, pubblicando a sua volta il video sui social e annunciando la sospensione della patente di Icardi fino al 2099.

Dopo aver analizzato il video, le autorità hanno scoperto che Icardi era al volante con la patente scaduta. Su X, l’account del ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires, ha scritto: “ICARDI AL VOLANTE CON LA PATENTE SCADUTA. Eugenia ‘la China’ Suárez si è tolta la cintura di sicurezza e si è affacciata dal finestrino mentre Mauro Icardi continuava a guidare. Dopo la pubblicazione del video, abbiamo verificato che Icardi aveva la patente di guida scaduta“.

Il ministero ha poi spiegato: “Per questo abbiamo deciso di sospendere in via cautelare la sua patente. Prima di poter ottenere una nuova patente, dovrà sottoporsi a una valutazione per verificare che sia idoneo a guidare. La sicurezza stradale non ammette eccezioni.” In pratica, la sospensione impedirebbe a Icardi di guidare fino al 2099, quando avrebbe 105 anni. Potrà comunque richiedere una nuova patente, ma prima dovrà sottoporsi alla valutazione prevista dalle autorità.

Icardi non l’ha presa bene e ha risposto al ministero dei Trasporti argentino sostenendo di avere una patente italiana valida fino al 2029. Poi ha accusato le autorità di usare il suo nome solo per farsi pubblicità. “Salve, buongiorno. Vorrei sapere come avete fatto a sospendere la mia patente italiana, che è valida fino al 2029. Mi sembra strano che persino il ministero dei Trasporti mi stia alle calcagna solo per un po’ di pubblicità. Piuttosto, pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese, invece di perdere tempo a scrivere tweet e a grattarvi le palle. Smettetela di mentire alla gente e mettetevi al lavoro. La patente argentina viene restituita quando la si converte in quella europea. Che tipo di sospensione state cercando di inventare? Tutto questo solo per un po’ di pettegolezzo“, ha concluso l’attaccante nel suo lungo sfogo.