Colpo a effetto dell’Udinese: è fatta per l’ex Real Madrid David Alaba. L’annuncio social con una sedia

Il difensore austriaco era svincolato dopo l'esperienza in maglia Blancos e ha un palmares di tutto rispetto, ma c'è l'incognita infortuni: nella passata stagione ha giocato solo 11 partite

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Un colpo a effetto, dagli svincolati, a calciomercato chiuso. L’Udinese ha chiuso l’accordo per David Alaba, difensore austriaco ex Real Madrid che in maglia Blancos ha vinto di tutto. Il calciatore 34enne era svincolato dopo la fine della sua esperienza con il club spagnolo e ora ha trovato l’intesa economica con l’Udinese. Alaba svolgerà in giornata le visite mediche e dopo di ciò il club friulano sarà pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese.

La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo, con un post social che è a tutti gli effetti uno spoiler della trattativa chiusa. L’Udinese ha postato una sedia in campo, che ricorda quella che David Alaba usava a bordocampo durante i festeggiamenti al Santiago Bernabeu nelle partite di Champions League degli anni scorsi. Il valore di Alaba è indiscutibile: ha vinto 4 Champions League (2 con il Real Madrid e 2 con il Bayern Monaco), diversi campionati nazionali tra Bundesliga e Liga e diverse altre competizioni sia in campo nazionale che internazionale. La vera incognita sono gli infortuni: ne ha avuti 15 dal 2021 a oggi, di cui alcuni al polpaccio gravi. Nella passata stagione ha infatti giocato soltanto 11 partite con il Real Madrid, saltandone diverse sia per scelta tecnica che per problemi fisici.