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La Francia calcistica è in fibrillazione per l’esordio di Zinedine Zidane sulla panchina della Nazionale. La recente delusione ai Mondiali è ancora fresca e ora tutti si aspettano grandi cose da colui che è considerato – insieme a Platini – il giocatore più talentuoso della storia dei Blues. Il quotidiano l’Equipe ha raccontato con dovizia di particolare il primo allenamento di ZIdane da ct della Francia nel centro federale di Clairefontaine, dove qualcosa è già cambiato rispetto all’era Deschamps: meno fantasia fuori dal campo (è stata vietata la “passerella” dei giocatori), più brio sul rettangolo di gioco.

La prima sessione di allenamento è stata infatti incentrata soprattutto su esercizi tecnici, sotto lo sguardo di Zidane e del suo fido Fabien Barthez. L’altra particolarità ha riguardato il numero di calciatori presenti. Erano appena dodici: Butez, Restes, Diouf, Camavinga, Olise, Koundé, Lacroix, Manu Koné, Akliouche, Upamecano, Lepaul e Da Cunha. Tutti gli altri? Per chi ha giocato di più Zidane ha preferito una sessione a parte di recupero atletico. Si aggregarono al gruppo da oggi.

E poi c’è il particolare più curioso, raccontato sempre da l’Equipe: alcuni giocatori erano parecchio agitati mentre svolgevano gli esercizi sotto gli occhi di Zidane. Che peraltro ha mostrato la sua classe mettendosi ad eseguire i lanci per ciascun calciatore prima del tiro in porta. Upamecano ha confermato tutto: “Devo dire che da piccoli eravamo tutti fan di Zidane e Barthez, ed è fantastico poter imparare da loro”. Poi ha aggiunto: “È difficile replicare il controllo di palla di Zidane”.