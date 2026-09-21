Comunicati i risultati delle analisi del sangue: smentiti i tamponi salivari che avevano rilevate tracce di Thc e ketamina. Comprovata invece la guida in stato di ebbrezza

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Negativi gli esiti dei test per la ricerca di sostanze stupefacenti di Daniel Maldini, attaccante del Cagliari e figlio d’arte (il padre è Paolo Maldini, storica bandiera del Milan). Era risultato positivo a un pretest salivare – senza valore legale – fatto dalla polizia locale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a seguito di un incidente automobilistico che lo aveva visto coinvolto. Oggi l’Ospedale Niguarda di Milano ha comunicato i risultati delle analisi del sangue: esclusa la presenza di stupefacenti (il tampone salivare aveva invece rilevato una lieve positività al Thc e alla ketamina).

Confermata invece la guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito. Maldini, dopo la partita a Bergamo (con tanto di gol vittoria), era uscito a festeggiare a Milano con gli amici, provocando poi, presumibilmente a causa dell’alcol, un incidente in cui erano rimaste lievemente ferite 5 persone, con conseguente denuncia e ritiro della patente. Confermate, dunque, le analisi fatte privatamente dal Cagliari lunedì scorso. La società ha difeso fin da subito il giocatore, che ha ringraziato segnando un altro gol vittoria questo sabato, stavolta contro l’Udinese. Maldini adesso potrà godersi a pieno la meritata convocazione in Nazionale.