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Prima il gol vittoria in Atalanta–Cagliari 1-2, poi qualche bicchiere di troppo e l’incidente. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato sabato sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l’Atalanta. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.

L’attaccante, che era alla guida della sua Porsche Carrera, è risultato positivo al test dell’etilometro e gli è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall’ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave“. È quanto precisa l’avvocato Danilo Buongiorno del foro di Milano, legale di Daniel Maldini, dopo l’incidente stradale. “Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute“, ha aggiunto il legale del calciatore in una nota.

Il figlio di Paolo si è trasferito in Sardegna, al Cagliari, proprio all’inizio di questa stagione e ha già segnato 2 gol nelle prime 4 giornate, di cui uno pesantissimo contro l’Atalanta nell’1-2 del match giocato sabato sera a Bergamo. Di lui ha parlato l’allenatore Pisacane nel post gara: “Daniel ha bisogno di rimanere dentro la gara. Normale che quest’anno abbia un compito anche in fase di non possesso notevole. La mia missione è parlare spesso con lui per non fargli avere cali di attenzione. Ho un gioiello tra le mani“, ha dichiarato l’allenatore nel post gara.