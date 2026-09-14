“I test tossicologici sono negativi, diffuse gravi notizie false”: l’accusa del legale di Daniel Maldini. Lui posta l’esito su Instagram

Dopo l'incidente di domenica a Milano, quando alle 5.15 del mattino non ha dato la precedenza, era risultato positivo all'alcoltest e gli era stata ritirata la patente

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Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini sarà “regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”. Lo fa sapere in una nota pubblicata sul sito ufficiale della società rossoblù. Dopo l’incidente di domenica a Milano, quando alle 5.15 del mattino non ha dato la precedenza in un incrocio in via Caracciolo ed è andato a sbattere contro un’altra macchina, risultando positivo all’etilometro con il conseguente ritiro della patente, si è sottoposto a controlli tossicologici. “Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo“, si legge ancora nella nota del club sardo. Dopo la negatività comunicata dal club, lo stesso calciatore ha pubblicato sul proprio account Instagram il referto con l’esito delle analisi. Svolte in un laboratorio di analisi del capoluogo sardo, i controlli erano su diverse sostanze ricercate: dalle amfetamine alla cocaina, dalla marijuana al metadone all’ecstasy, oppiacei e buprenorfina.

Daniel Maldini ha poi voluto, come si legge in una nota, dare altre precisazioni, attraverso il suo legale Danilo Buongiorno. “Le notizie diffuse in questi giorni – spiega l’avvocato – attinenti risultati positivi di natura tossicologica sulla persona di Daniel sono prive di fondamento e anzi gli esiti sono assolutamente e totalmente negativi. Gli esami tossicologici effettuati stamattina da Daniel, addirittura direttamente dalla struttura ospedaliera della sua attuale squadra di calcio, ove lo stesso risulta appartenere, hanno dato infatti esito completamente negativo di qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente in capo allo stesso”.

Il legale ha anche aggiunto che “Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti. E i test di oggi – ribadisce – sono completamente negativi“. “Le gravi notizie diffuse in questi giorni – si legge ancora – tese a violare gravemente l’immagine del calciatore sono allo stato del tutto inveritiere. Si diffida chiunque – prosegue il legale – dal comunicare e o divulgare tale inveritiera notizia attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione: tanto più senza la verifica preliminare della veridicità della fonte di provenienza. Con riserva di tutelare l’immagine e la reputazione del calciatore tramite azioni civili e azioni penali ex art 595 n2 cp”, ossia per diffamazione.

Intanto, nell’ambito degli accertamenti della Polizia locale sono ancora attesi gli esiti delle analisi tossicologiche sul 24enne, dopo l’incidente. Un incidente stradale che ha coinvolto altre cinque persone, ferite in modo lieve. Dopo che la Polizia locale avrà completato gli accertamenti, gli atti saranno trasmessi in Procura e, come avviene in questi casi, potrebbe essere aperto un fascicolo per guida in stato di ebbrezza. Per contestare le lesioni stradali, invece, è necessaria una querela dei danneggiati.