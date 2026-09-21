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Ultimo aggiornamento: 17:08

Funerali Sandro Mazzola, l’ultimo saluto a una leggenda: l’uscita del feretro tra gli applausi della folla | Video

di Redazione Sport
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Centinaia di tifosi nerazzurri per l'ultimo saluto a Mazzola: applausi, la maglia numero 8 e il coro 'Grazie capitano'
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L’ultimo saluto a Sandro Mazzola alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Il mito nerazzurro è scomparso nella notte tra venerdì e sabato, all’età di 83 anni. La bara di Mazzola, con un mazzo di rose bianche e la ‘sua’ maglia numero 8, è stata accolta da un lungo applauso e un coro “Grazie capitano“.

Poco prima erano arrivati a Sant’Ambrogio anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti con la moglie, il presidente della Figc Giovanni Malagò e il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, oltre al presidente del Milan Paolo Scaroni, al presidente del Torino Urbano Cairo e all’ad della Juve Carnevali con il ds Massara. All’interno della chiesa anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Applausi scroscianti anche all’uscita del feretro di Sandro Mazzola dalla basilic, al termine dei funerali della leggenda nerazzurra scomparsa all’età di 83 anni. “Uno di noi, Sandro uno di noi” il coro intonato da centinaia di tifosi che sono rimasti all’esterno della chiesa durante tutta la cerimonia funebre. L’omaggio più sentito e toccante da parte dei tifosi nerazzurri è stato quando hanno recitato a gran voce la formazione-filastrocca della leggendaria Grande Inter di Helenio Herrera degli anni Sessanta: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso. Al nome di Mazzola un altro grande applauso del popolo nerazzurro, per l’ultimo saluto alla leggenda del club.

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